Arbeitsklimaindex zeigt 2017 fürs Burgenland nach oben .

Die Zunahme von 103 auf 111 Punkte führte AI-Projektleiter Georg Michenthaler bei der Präsentation am Freitag in Eisenstadt vor allem auf die deutliche Verbesserung im Wirtschaftsklima zurück, die sich im Burgenland noch stärker abbilde als im Österreich-Durchschnitt. In einzelnen Teilindizes fällt die Bilanz weniger rosig aus.