Vor allem im Norden waren sowohl Parkplätze als auch die Sackerl mit Weihnachtsgeschenken gut gefüllt.

Im Süden baut man auch noch auf den Fenstertag. Das Designer Outlet in Parndorf rechne erneut damit, die Umsätze des Vorjahres zu übertreffen, gab sich Centermanager Mario Schwann optimistisch.

Parndorf: 8. Dezember übertrifft Erwartungen

In Parndorf wurde das Weihnachtsgeschäft bereits mit einem Late-Night-Shopping am 10. November eingeläutet. Mit den bisherigen Einkaufssamstagen sei er zufrieden, jedoch übertreffe der 8. Dezember bisher klar die Erwartung, sagte Schwann.

Besonders froh sei man über die zahlreichen Besucher aus Wien und dem benachbarten Ausland.

Ebenfalls über dem Vorjahr dürfte der Umsatz im Einkaufszentrum Eisenstadt (EZE) am Feiertag ausfallen, wenn es nach der Prognose von Zentrumsleiterin Karin Perger geht. Bereits zu Einkaufsbeginn um 10.00 Uhr seien die Parkplätze voll gewesen.

Ansturm auf Juweliere und Elektronikfachgeschäfte

Besonders Juweliere und Elektronikfachgeschäfte hätten sich in der Landeshauptstadt über einen Besucheransturm gefreut. Auffällig sei der verstärkte Trend zu Gutscheinen, die im gesamten Einkaufszentrum Gültigkeit haben, und die schon seit Oktober in großen Mengen verkauft werden, so Perger.

Luft nach oben im Südburgenland

Etwas Luft nach oben scheint der Handel noch im Südburgenland zu haben. Es sei zwar "sehr viel los", beschrieb Alexandra Wieseneder vom Einkaufszentrum Oberwart die Situation, jedoch waren am Donnerstagvormittag etwas weniger Kunden in den Geschäften als am 8. Dezember des Vorjahres.

Diejenigen, die da seien, würden jedoch tatsächlich einkaufen und sich nicht nur aufs Flanieren beschränken, relativierte Wieseneder ihre Einschätzung. Auch rechne man damit, dass sich die Kundenfrequenz durch den Fenstertag gleichmäßig auf Donnerstag, Freitag und Samstag aufteilen werde.

Diese Einschätzung teilte auch Andrea Gottweis von der Wirtschaftskammer Burgenland. Die Obfrau der Sparte Handel rechne allein am 8. Dezember mit einem Umsatz von rund zwei Millionen Euro für den Handel im Burgenland.