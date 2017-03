Unternehmen gespalten zu älteren Mitarbeitern .

Hohe Wertschätzung für die eigenen, älteren Mitarbeiter, aber Scheu vor der Einstellung neuer, älterer Arbeitnehmer - so lautet ein Ergebnis einer vom AMS Burgenland in Auftrag gegebenen, nicht repräsentativen Studie, die am Mittwoch in Eisenstadt präsentiert wurde. Dabei wurden Unternehmen sowie Personen ab 45 Jahren befragt.