Der Jahresfehlbetrag beläuft sich laut Bilanz für 2015 auf minus 38,6 Mio. Euro. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit liegt bei minus 44,6 Mio. Euro. Im laufenden Geschäftsjahr will man ausgeglichen bilanzieren, hieß es am Montag auf Anfrage.

Änderungen in Bewertungsansätzen

Ursache für die rote Bilanz 2015 sind Änderungen in den Bewertungsansätzen, vor allem bei der Beteiligung an der Energie Burgenland AG, hieß es von einem Unternehmenssprecher weiter. "Die Änderungen in den Bewertungsansätzen sind nicht cashwirksam. Die Bewertungsänderung haben Einmalcharakter, außerdem wurde eine Reihe von Effizienzmaßnahmen bereits gestartet." Etwa seien günstigere Bankkonditionen ausverhandelt und Beteiligungen zusammengelegt worden.

"Insgesamt wurden bis jetzt bereits knapp 700.000 Euro eingespart, bis Jahresende werden weitere 400.000 Euro durch neu verhandelte Konditionen dazu kommen", so der Sprecher. Bis 2020 würden die Kosten im BLh-Konzern um jährlich 10 Mio. Euro sinken. Den größten Beitrag dazu liefern werde das "Fit 2020"-Programm der Energie Burgenland.

"Großes Potential nach oben"

Die vorliegende Bilanz ist quasi die "Eröffnungsbilanz" des neuen Chefs der Landesholding, Hans Peter Rucker, sagte Burgenlands Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ). Man stelle die Landesholding deshalb operativ, "weil das jetzt die Bilanz der Vergangenheit ist, auf der wir Jahr für Jahr unsere Bilanzen transparent und öffentlich machen. Man werde versuchen, "dass die kommenden Bilanzen besser ausschauen", sagte Niessl.

Die Landesholding operativ zu stellen, sei "ein absolutes Muss. Die Eröffnungsbilanz zeigt, dass es da ein großes Potenzial nach oben gibt". Rucker und sein Team würden alles unternehmen, dass die nächsten Bilanzen besser seien: "So werden wir auch belegen, dass die Landesholding gut arbeitet, weil es bessere Bilanzen gibt."

Die Bilanz der BLh wurde im Amtsblatt der Wochenendausgabe in der "Wiener Zeitung" veröffentlicht.