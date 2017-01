Sechs Jahre lang dauerten die Ermittlungen zu strafrechtlich relevanten Unregelmäßigkeiten beim burgenländischen Energieversorger Bewag (heute Energie Burgenland), jetzt ist die 300-seitige Anklageschrift der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft fertig.

„Der Sachverhaltskomplex ist abgeschlossen“

Vor Gericht werden sich nicht nur die Ex-Vorstände Hans Lukits und Josef Münzenrieder verantworten müssen, mitangeklagt sind neun weitere Manager — davon zwei noch aktive Energie Burgenland-Mitarbeiter, die alle in das gescheiterte ungarische Windparkprojekt Bogyoslo involviert waren. Die Firma wurde lediglich gegründet, jedoch kein einziges Windrad errichtet.

Im Zusammenhang mit diesem Projekt soll ein Schaden von mehr als einer Million Euro verursacht worden sein, von Schmiergeldzahlungen in erheblicher Höhe ist die Rede.

Den Ex-Bewag-Bossen wird jetzt von der Staatsanwaltschaft Untreue vorgeworfen. Die umfangreiche Anklageschrift der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ist laut Auskunft des Landesgerichtes Eisenstadt noch nicht rechtskräftig, da sie noch nicht allen Verfahrensbeteiligten zugestellt wurde. Ein Verhandlungstermin steht somit noch nicht fest. Richterin Karin Lückl wird den Prozess führen.

Hinsichtlich der Vorwürfe gegen Lukits und Münzenrieder sowie weitere Bewag-Manager ist das Ermittlungsverfahren der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft beendet. „Der Sachverhaltskomplex ist abgeschlossen“, bestätigt Mediensprecher Oberstaatsanwalt René Ruprecht. Gegenüber dem ORF erklärte Lukits, dass sich die Vorwürfe gegen ihn als haltlos erweisen werden.

Lukits und Münzenrieder klagen ihrerseits

Gegen ihre fristlose Entlassung hatten die beiden Ex-Bewag-Vorstände Lukits und Münzenrieder Zivilklage eingebracht. Während die Klage von Hans Lukits bereits rechtskräftig abgewiesen wurde, ruht das Verfahren von Münzenrieder gegen die Energie Burgenland derzeit. Der Richter möchte das Strafverfahren abwarten.

Bereits durchgeführt wurde 2016 das sogenannte Begas-Strafverfahren, jedoch nicht gegen den Hauptverdächtigen, Ex-Begas Vorstand Rudolf Simandl, der aus gesundheitlichen Gründen nicht verhandlungsfähig ist.

Im Juni 2016 wurde sein Vorstandskollege Reinhard Schweifer wegen des Vergehens der Untreue zu neun Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung und 39.088 Euro Schadenersatz an die Energie Burgenland verurteilt. Schweifer hatte sich nicht schuldig bekannt und bekämpft das Urteil. Eine Entscheidung ist noch ausständig, das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Indessen ist ein Verfahren von Schweifer gegen seinen Ex-Arbeitgeber vor dem Arbeits- und Sozialgericht anhängig. Schweifer besteht auf der Erfüllung seines 2012 vorzeitig beendeten Dienstvertrages, der bis Ende 2015 befristet gewesen wäre. In diesem Verfahren gibt es noch kein Ergebnis; es dürften jedoch lösungsorientierte Gespräche zwischen den Streitparteien geführt werden.

Die Energie Burgenland verweist in einer Stellungnahme zur Anklageerhebung gegen die Ex-Vorstände Lukits und Münzenrieder darauf, dass von Beginn an ein zentraler Beitrag zur Aufklärung verschiedener Sachverhalte geleistet worden sei. So habe die Energie Burgenland 2011 eine aktienrechtliche Sonderprüfung beauftragt, deren Ergebnisse an die Kriminalpolizei bzw. Korruptionsstaatsanwaltschaft weitergeleitet worden seien.

Auch jene beiden noch bei der Energie Burgenland tätigen Mitarbeiter, die nun ebenfalls von der Anklageerhebung betroffen sind, haben — so die Energie Burgenland — aktiv zur Aufklärung der Sachverhalte beigetragen.

Die beiden Personen werden weiterhin in der Energie Burgenland beschäftigt bleiben. Der Vorstand des Energieversorgers behalte sich jedoch im Fall einer Verurteilung sämtliche arbeitsrechtliche Maßnahmen gegenüber den betroffenen Mitarbeitern vor. Gegenüber allen Genannten gilt die Unschuldsvermutung.