Das kosten Eier vor Ostern in den Supermärkten .

In den Supermärkten gibt es vor Ostern ein umfangreiches Angebot an rohen und gefärbten Eiern. Die Konsumentenschützer der AK Burgenland haben in Eisenstadt in 6 Supermärkten und Diskontern die Preise von 99 Produkten unter die Lupe genommen.