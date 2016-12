281 neue Arbeitsplätze durch "Insourcing" .

Das Burgenland hat 281 Jobs durch sogenanntes "Insourcing" geschaffen. Dabei seien Arbeitsplätze, welche ausgelagert waren, wieder in die Burgenländische Krankenanstalten Gesellschaft m.b.H. (KRAGES) zurückgeholt worden, sagte Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) am Freitag in Eisenstadt.