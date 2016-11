„Millionen Menschen leisten in Österreich Überstunden, die sie nicht bezahlt bekommen. Diese Situation darf nicht rechtlich in Ordnung gebracht werden. Wenn die Wirtschaftskammer bei mehr als 8.000 arbeitslosen Menschen im Burgenland einen gesetzlichen 12 Stunden-Tag fordert, dann zweifle ich an der Wirtschaftskompetenz. Denn flexible Arbeit bedeutet nicht so wie die Wirtschaftskammer überall plakatiert, sichere Arbeit, sondern den Verlust von Arbeitsplätzen“, kritisiert ÖGB-Landessekretär Wolfgang Jerusalem die Wirtschaftskammer.

Flexible Arbeitszeiten sind gefragt, so Nemeth

Von Seiten der Kammer lässt man das so nicht gelten: „Die Bedürfnisse der Wirtschaft und die Bedürfnisse der Arbeitnehmer nach flexiblerem Arbeiten gehen weitgehend in die gleiche Richtung. Es ist verwunderlich, dass sich gerade die Gewerkschaft hier gegen den Wunsch der Arbeitnehmer stellt“, so Präsident Peter Nemeth. „Dynamische Arbeitsweisen und flexible Arbeitszeiten sind in Zeiten von Globalisierung und Digitalisierung gefragt. Wer das nicht sieht, gefährdet den Wirtschaftsstandort.“