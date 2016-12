„Auch an den Weihnachtsfeiertagen und zum Jahreswechsel ist die ARBÖ-Pannenflotte für die burgenländischen Autofahrer im Einsatz. Unter der Rufnummer 1-2-3 ist der ARBÖ rund um die Uhr bei Pannen und Notfällen in ganz Österreich erreichbar“, betonte ARBÖ Burgenland-Präsident Peter Rezar am Freitag, einen Tag vor Weihnachten.