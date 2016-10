Bei den Lehrlings-Staatsmeisterschaften im Salzburger Obertrum gaben 81 Nachwuchskräfte aus allen neun Bundesländern vor den gestrengen Augen der Juroren Kostproben ihres Könnens. Jedes Bundesland war dabei durch drei Köchen, drei Restaurantfachleuten sowie drei Hotel- und Gastgewerbeassistenten vertreten.

Neu bei den diesjährigen Staatsmeisterschaften waren die sogenannten „Mysteryaufgaben“ in allen drei Bereichen.

In der Küche erhielt jeder Teilnehmer durch Losentscheid einen Warenkorb. Alle Produkte in diesem Warenkorb sind zu 100 Prozent zu verwenden. Unerheblich in welcher Reihenfolge. Nach der Auslosung, muss ein 4-gängiges Menü kreiert werden. Dieses besteht aus kalter Vorspeise, Suppe, Hauptspeise und Dessert.

"Hohes Ausbildungsniveau unter Beweis gestellt"

Im Service erhielt jede Mannschaft durch Losentscheid sechs Küraufgaben. Tisch decken, Cocktail zubereiten, Flambieren, Tranchieren sind neben den Hauptaufgaben wie Gäste empfangen und platzieren, Menüvorstellung sowie Weinservice weitere Aufgaben.

Die Hotel- und Gastgewerbeassistenten mussten in einem simulierten Gästegespräch bestehen, den kaufmännischen Bereich im Griff haben und bei der gästebezogenen Korrespondenz die richtigen Worte finden.

„Unsere burgenländischen Lehrlinge haben wieder einmal das hohe Ausbildungsniveau eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Die jungen Leute bewiesen in dieser Leistungsschau, dass der burgenländische Qualitätstourismus nachhaltig abgesichert ist“, so ein zufriedener Obmann der Gastronomie, Kommerzialrat Ernst Horvath.

Tolle Leistungen des Teams Burgenland

Anna Wappel aus Pinkafeld vom Lehrbetrieb REKORD Cafe OG in Pinkafeld (Service) überzeugte mit ihren Leistungen und wurde mit der Goldmedaille geehrt.

Die Silbermedaillen-Gewinner: Sophie Kager aus Hochneukirchen vom Lehrbetrieb Bad Tatzmannsdorf – Thermal- und Freizeitzentrum Ges. m. b. H. & Co KG (Service), Angelique Moser aus Bad Tatzmannsdorf vom Lehrbetrieb Kurbad Tatzmannsdorf AG (Service), Melina Blauensteiner aus Hochneukirchen vom Lehrbetrieb Kurbad Tatzmannsdorf AG (HGA), Martin Hummel aus Pilgersdorf vom Lehrbetrieb Avance Hotel GmbH & Co KG in Bad Tatzmannsdorf (Küche), Philipp Kaufmann aus Oberwart vom Lehrbetrieb Balance Resort GmbH in Stegersbach (Küche), Roman Winkler aus Grafendorf bei Hartberg vom Lehrbetrieb Golfhotel Bad Tatzmannsdorf Gesellschaft m.b.H. in Bad Tatzmannsdorf (Küche)

Die Bronzemedaillen-Gewinner: Lena Jany aus Olbendorf vom Lehrbetrieb Balance Resort GmbH in Stegersbach (HGA) und Michelle Wiedemann aus Bad Tatzmannsdorf vom Lehrbetrieb Kurbad Tatzmannsdorf AG (HGA)