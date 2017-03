Seither sei der Index im Burgenland - bei sonst stabilen Werten im Bundesgebiet - "steil nach unten" gegangen und liege nun drei Punkte unter dem Gesamtschnitt, erläuterte Projektleiter Georg Michenthaler am Freitag.

"Durchwachsenes Bild"

"Wer einen guten, abgesicherten Arbeitsplatz hat, macht sich weniger Sorgen. Aber jene, die ungünstigere Bedingungen haben aufgrund des Alters oder der Ausbildung, diese Menschen machen sich massiv Sorgen um ihre Zukunft", zeigt die Auswertung für den Vizepräsident der Arbeiterkammer Burgenland, Gerhard Michalitsch, diesmal ein "durchwachsenes Bild".

Während die Mehrheit der burgenländischen Beschäftigten den eigenen Arbeitsplatz für "mehr oder weniger sicher" halte, steige die Sorge, den Job zu verlieren, mit zunehmendem Alter. Menschen mit Pflichtschulabschluss oder in Beschäftigungsverhältnissen mit geringen Qualifikationsanforderungen hätten eine ausgeprägte Angst vor einem Arbeitsplatzverlust, so Michenthaler. Am sichersten schienen hingegen Arbeitsplätze von qualifizierten Angestellten zu sein.

Nur mehr 18 Prozent der burgenländischen Beschäftigten würden hoffen, nach einem Jobverlust sehr leicht oder eher leicht eine adäquate Arbeitsstelle zu finden. Zudem nehme der Anteil jener, die mit ihrem beruflichen Einkommen gerade noch oder nicht mehr auskommen würden, stetig zu.

Viele Überstunden

Hinsichtlich der Überstunden zeige die Auswertung der Umfrage, dass burgenländische Arbeitnehmer deutlich mehr arbeiten würden als vereinbart. Lag die vereinbarte Arbeitszeit insgesamt bei 36,6 Wochenstunden, betrug die tatsächliche 39,7 Prozent. Mehr als ein Drittel der burgenländischen Beschäftigten würde demnach gerne weniger arbeiten als derzeit.

Im Hinblick auf die Ergebnisse des Arbeitsklima-Index fordert die Arbeiterkammer Burgenland einen Mindestlohn von 1.500 Euro brutto als "ersten Schritt", Ziel sollten 1.700 sein. Außerdem werden eine "gerechtere Verteildung" der vorhandenen Arbeitszeit und weitere Impulse bei der Beschäftigung älterer Arbeitnehmer sowie bei Investitionen in die Aus- und Weiterbildung verlangt.

Für die Studie über das Arbeitsklima wurden im Zeitraum von Februar bis Dezember 2016 insgesamt 548 Burgenländische Arbeitnehmer befragt, österreichweit waren es an die 5.000 Personen.