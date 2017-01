Wie Tschürtz am Dienstag in Mattersburg bekannt gab, wolle er sich gemeinsam mit der Landesregierung auf Bundesebene stark machen, um das Konzept "Polizeipraktikant" wiederaufleben zu lassen.

Dieses Modell sehe vor, dass Jugendliche durch eine mehrjährige Ausbildung in der Sicherheitsakademie in den Beruf des Polizisten - vergleichbar mit einer Lehre - "hineinwachsen", meinte Tschürtz. Jugendliche könnten nach Absolvierung der Pflichtschulzeit in den Beruf einsteigen und eine dreijährige Ausbildung beginnen an deren Ende eine abschließende Prüfung steht.

"Der Polizeiberuf sollte auch ein Lehrberuf werden, in den man schon als Jugendlicher - vor allem mit Theorie - einsteigen kann, bevor dann beispielsweise ab dem 17. Lebensjahr die Praxis-Ausbildung beginnt", erklärte der Landesvize. Dieses Ausbildungsmodell habe es bereits in abgewandelter Form von 1974 bis 1985 in der Bundespolizeidirektion Wien gegeben.

Bereits ab Herbst 2017 könnten auf diese Weise tausend zusätzliche Polizisten ausgebildet werden. Tschürtz will damit vor allem einem Personalmangel bei der Exekutive entgegenwirken. Gleichzeitig würde ein wichtiger Impuls gegen die Jugendarbeitslosigkeit und den Lehrstellenmangel gesetzt.