Dies kündigten Landesschulratspräsident Heinz Josef Zitz und Landesschulinspektor Erwin Deutsch am Montag in Eisenstadt an. Ein entsprechender Pilotversuch laufe bereits seit einem Jahr an sechs Schulen.

Das vom Bildungsministerium vorgegebene Ziel für die vollständige Umsetzung ist das Schuljahr 2020/2021. Die Reform der Volksschule umfasst unter anderem die Schülereinschreibung neu, die alternative Leistungsbeurteilung sowie spezielle Sprachförderkurse. Um die vorzeitige Umsetzung der Reform zu erreichen, werde es neben Leitfäden für die Schulen auch eine eigene Steuergruppe mit Experten, Psychologen sowie Praktikern aus dem Schulbereich geben, so Deutsch. Die Schülereinschreibung im Jänner 2018 erfolge bereits nach dem neuen System.

Das Burgenland will weiters noch mehr auf "Kompetenzen 4.0" setzen. Dazu gehören neben der digitalen Grundbildung ab der Volksschule auch die Weiterbildung der Lehrer in dem Bereich. Seit November 2016 gebe es das digitale Schulbuch als Pilotprojekt an vier Schulen, erklärte Landesschulinspektor Thomas Schober. Rund 100 Schüler würden dies sechs Wochen lang verwenden. Bis zum Herbst soll es Ergebnisse aus diesem Pilotversuch geben. Das Projekt "E-Bridges" geht ebenfalls in Richtung Digitalisierung in der Schule.