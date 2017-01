Beim traditionellen VIP-Empfang und Rundgang am Burgenlandstand gaben sich die Spitzen der burgenländischen Politik, der Kultur, des Tourismus und der Wirtschaft ein Stelldichein. Hunderte Besucher sorgten für ein großes Gedränge.

„Mitte Dezember des Vorjahres konnten wir im Burgenland erstmals die 3 Millionen Nächtigungsmarke knacken", freute sich Landeshauptmann Hans Niessl, Geschäftsführender Präsident von Burgenland Tourismus, beim Empfang.

"Neuer Meilenstein im burgenländischen Tourismus"

"Das ist ein ganz großer, gemeinsamer Erfolg aller Tourismusbetriebe, aller Mitarbeiter und aller Tourismus-Verantwortlichen im Land. 2016 war aber auch insgesamt gesehen im Burgenland ein Jahr der Rekorde, denn wir hatten auch erstmals im Jahresschnitt mehr als 100.000 Beschäftigte und das höchste Wirtschaftswachstum aller Bundesländer", betonte der Landeshauptmann. "Mit einem Umsatz von über 1 Milliarde Euro ist der Tourismus zu einem der wichtigsten Wirtschaftsbereiche geworden. Deshalb hat die Ferien-Messe in Wien für das Burgenland seit jeher einen hohen Stellenwert und ist auch eine ganz wichtige Plattform für unser Tourismusland.“

Auch Tourismuslandesrat Alexander Petschnig zeigte sich vom Burgenland-Auftritt begeistert und meinte: „Es ist für den burgenländischen Tourismus äußerst wichtig, sich mit seinen kulinarischen Partnern professionell auf der größten Publikumsmesse Österreichs zu präsentieren und positive Effekte zu erzielen, denn die Ferien-Messe ist für Burgenland Tourismus seit Jahren Auftakt und gleichzeitig Höhepunkt der Messesaison."

Das Inland zähle für die Österreicher nach wie vor zum beliebtesten Reiseziel. Davon profitiere auch das Burgenland.

Tagesgast als Nächtigungsgast gewinnen

"Mit unseren Festspielen, der einzigartigen Naturlandschaft, aber auch den Thermen und nicht zuletzt den hervorragenden burgenländischen Weinen und der Kulinarik steht das Burgenland ganz hoch im Kurs. Damit sollte es uns auch 2017 erfolgreich gelingen, das Interesse am Tourismusland Burgenland zu wecken und den Tagesgast als Nächtigungsgast zu gewinnen“, Petschnig

Ein Besuch am Burgenlandstand zahlt sich in mehrfacher Hinsicht aus, denn täglich um 17 Uhr gibt es viele wertvolle Preise zu gewinnen. Die Verlosung findet auf der Bühne am Burgenlandstand statt. Auf die Gewinner warten Urlaube im „Land der Sonne“, Thermeneintritte, Karten von den burgenländischen Festspielanbietern, Kulinarik-Pakete sowie eine Fahrt mit dem Burgenland-Heißluftballon „Sunny“. Noch bis Sonntag werden am Burgenlandstand, Halle B, Stand Nr. 0430, die Highlights für das neue Tourismusjahr vorgestellt.