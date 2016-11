Leitbetriebe sichern österreichweit fast 13.000 Jobs .

Elf internationale Leitbetriebe mit Sitz im Burgenland sichern österreichweit fast 13.000 Arbeitsplätze. Das ist das Ergebnis einer von der Industriellenvereinigung Burgenland (IV) in Auftrag gegebenen Studie, die am Mittwoch in Eisenstadt präsentiert wurde.