Seit 1995 sind die Geschäfte auch am 8. Dezember, dem Marienfeiertag, österreichweit geöffnet. „Dieser Tag ist so etwas wie ein 5. Einkaufssamstag für den Handel“, so Kommerzialrätin Andrea Gottweis, MSc, die Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Burgenland, „geschätzte 2 Millionen Euro würden an diesem Tag an Kaufkraft ins benachbarte Ausland verloren gehen.“

Rund 70 Prozent der Geschäfte haben geöffnet, dieser Anteil ist über die Jahre gleichgeblieben. Ein Fünftel der Bevölkerung plant Weihnachtseinkäufe an diesem Tag. „Oftmals wird am 8. Dezember das gekauft, was am Einkaufssamstag davor begutachtet wurde. Wie die Tendenz heuer ist, lässt sich schwer abzuschätzen, da der Feiertag auf einen Donnerstag fällt und viele den Fenstertag am Freitag für einen Wochenendurlaub nutzen“, so Gottweis.

Dieser Trend wird aber auch dem burgenländischen Handel zugutekommen, da beispielsweise die burgenländischen Thermen viele Gäste anziehen.