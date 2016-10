70 Jahre im Dienst der Wirtschaft, 70 Jahre Aus- und Weiterbildung auf höchstem Niveau. Das WIFI hat sich in diesen 70 Jahren zur Nummer 1 in der österreichischen Erwachsenenbildung entwickelt. Mit zahlreichen Ehrengästen aus Politik und Wirtschaft und einem Vortrag „Anstiften zum Querdenken“ von Anja Förster feierte das WIFI Burgenland im Festsaal der Wirtschaftskammer seinen 70. Geburtstag.

„Wohlstand, hoher Lebensstandard und sozialer Zusammenhalt können nur dann erhalten und verfestigt werden, wenn es gelingt, das hohe Qualifikationsniveau weiter auszubauen. Weiterbildung trägt somit zur Sicherung der Beschäftigungs- und Wettbewerbsfähigkeit des Einzelnen aber auch der Unternehmen bei. Nur so können wir den Wirtschaftsstandort erfolgreich in die Zukunft führen“, resümiert WK-Präsident Ing. Peter Nemeth bei der Festveranstaltung in der Wirtschaftskammer in Eisenstadt.

Im Rahmen der Festveranstaltung wurden langjährige Trainer mit dem WIFI Trainer Award geehrt. Die Geehrten: Mag. Franz Artner, Hermann Csmarits, Erich Draxler, Josef Ebner, Sonja Fassl, Wolfgang Gruber, Maria Haffner, Toni Harrer, DI Dr. Johann Herzog, Kommerzialrat Ernst Horvath, Claudia Höttinger, Jürgen Irion, Britta Kirchler, Charlotte Klepeis, Christian Kolonovits, DI Roland Krauscher, Sigismunde Manauschek, Andreas Pinz, Beatrix Rehm, Franz Reichart, Franz Rubendunst, Wolfgang Weissmann, Paul Würzner und Adelheid Zöckl.