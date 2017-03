BVZ: Zuletzt hatten Sie mit Hinweis auf Ihren bestehenden Vertrag mit dem Podersdorf-Tourismus noch von einer Bewerbung abgesehen. Was hat Sie doch dazu bewogen?

Hannes Anton: Einige Gespräche in meinem privaten Umfeld und mit meinem jetzigen Dienstgeber haben mich letztendlich dazu ermutigt, die Bewerbung abzugeben. In Podersdorf wird es eine geordnete Übergabe geben. In den nächsten zwei Monaten wird intensiv an der Nachfolge gearbeitet. Das Ganze passiert natürlich in Einvernehmen mit meinem jetzigen Dienstgeber und meinen Mitarbeitern. Im Juli werde ich dann in der neuen Funktion voll durchstarten.

BVZ: Spüren Sie nach der Vorjahres-Rekordmarke mit drei Millionen Nächtigungen einen gewissen Druck? Wollen Sie den Rekord brechen?

Anton: Die Nächtigungen sind natürlich eine Marke und es ist toll, wenn man diese überschritten hat, aber ich glaube, es wird jetzt noch viel mehr in Richtung Steigerung der Wertschöpfung gehen müssen. Das passiert auch über die Qualität. Es wäre natürlich schön, wenn wir die drei Millionen halten oder sogar noch ausbauen können, aber wichtig wäre es auch, das Verhältnis auszubauen. Wir haben momentan 82 Prozent inländische Gäste und nur mehr 18 Prozent Gäste aus dem Ausland. Da haben wir irrsinnige Chancen, wenn wir diesen Anteil heben können.

BVZ: Sie haben bei Ihrer Präsentation auch gesagt, es gehe darum, das Selbstbewusstsein im Land zu steigern …

Anton: Freilich, man muss sich ja nicht verstecken. Man hat im Burgenland so viel zu bieten. Diese Vielfalt, die wir zu bieten haben, das haben ja andere Bundesländer gar nicht. Und ich glaube, das ist auch oft so, dass jemand, der von außen kommt, diese Vielfalt viel stärker sieht, als jemand, der damit aufgewachsen ist. Da geht es auch darum, den Menschen die Augen zu öffnen.

BVZ: Was sind die größten Herausforderungen, die als Tourismusdirektor auf Sie zukommen?

Anton: Das ist sicherlich die Umsetzung der Ziele, die wir uns mit der Tourismusstrategie 2020 gesetzt haben. Ebenso wie die Regionalisierung anzugehen und das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, dass es größere Tourismusverbände gibt.

BVZ: Wie wollen Sie die kleineren Verbände zu Zusammenschlüssen bewegen?

Anton: Das Burgenland wird nicht sagen können: „Ihr müsst euch zusammenschließen!“ Aber wir können mit guten Beispielen den Weg vorzeichnen. Man darf aber auch nicht vergessen, dass sich jeder auch selbst vermarkten will. Es muss die Möglichkeit geben, dass ein Ortsverband trotzdem in seinem Ort Marketing betreibt. Dabei muss man aber beachten, dass die Euros direkt am Kunden ankommen und nicht sozusagen in der Verwaltung aufgehen.

BVZ: Welche persönlichen „Vorlieben“ haben Sie im Burgenland?

Anton: Dadurch, dass ich am Neusiedler See lebe, ist das stärker in mir. Aber ich schätze das Süd- und das Mittelburgenland ebenso. Und am meisten schätze ich es einfach, dass man von Nord bis Süd mit gemütlichen Leuten schöne Stunden verbringen kann. Das ist genau das, was die Gäste heute haben wollen. Sie wollen in einer so schnelllebigen Zeit ein bisschen zurück und die Einfachheit und die Natur genießen und das in einem qualitätsvollen Umfeld.