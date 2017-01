Mittlerweile beteiligen sich schon 108 burgenländische Gemeinden an der Initiative. Bereits 250.000 ermäßigte Taxigutscheine wurden von den Gemeinden an die Jugendlichen ausgegeben.

Burgenländisches Erfolgsmodell

Die Wirtschaftskammer Burgenland hat im Jänner 2007 gemeinsam mit dem Landesjugendreferat und dem Verkehrsreferat der Burgenländischen Landesregierung das Projekt „Jugendtaxi Burgenland“ ins Leben gerufen. Im Rahmen dieses Projekts werden ermäßigte Taxigutscheine von den Gemeinden an die Jugendlichen ausgegeben. Träger der Aktion sind die burgenländischen Gemeinden und die Taxiunternehmer. „Wir sind vom Erfolg der Aktion überwältigt!“, freut sich Spartenobmann Martin Horvath.

„Die Akzeptanz bei den Jugendlichen ist enorm. Ein großer Dank gilt vor allem den teilnehmenden Gemeinden, die bereits 250.000 Jugendschecks an ihre Jugendlichen ausgegeben haben. Der Jugendscheck bringt den Benützern wirklich mehr unabhängige und sichere Mobilität zu einem fairen Preis. Dieses Projekt ist auch einzigartig in Europa und dient als Vorbild für ähnliche Projekte in ganz Österreich. Ich darf allen Beteiligten – Land, Gemeinden, Taxiinnung, Sponsoren – zu diesem Vorzeigeprojekt herzlich gratulieren“.

Jeder Euro gut investiert

„Das Jugendtaxi ist ein wichtiges Mobilitätsangebot, um Jugendlichen vor allem an ausgehstarken Freitagen und Wochenenden eine sichere Heimfahrt zu ermöglichen. Verkehrsunfälle sind die mit Abstand häufigste Todesursache der 15- bis 24-Jährigen. Rund 37 Prozent der Unfälle mit Jugendlichen ereignen sich am Freitag und Samstag, wir fördern daher diese Initiative weiterhin. Ich darf allen Beteiligten – Land, Gemeinden, Taxiinnung, Sponsoren – zu diesem Vorzeigeprojekt herzlich gratulieren. Denn eines dürfen wir nicht vergessen – jeder Euro ist hier gut investiert, um die Verkehrssicherheit unserer Jugendlichen zu gewährleisten.", erklärt Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Tschürtz.

"Gerade im ländlichen Raum brauchen wir eine derartige flexible Möglichkeit der Fortbewegung. Auch in Sachen innerörtliche Mobilität hat das Burgenland bereits eine Art Vorreiterrolle eingenommen und gezeigt, dass ein flexibles Verkehrssystem auch innerorts funktionieren kann. Das Jugendtaxi ist hier sicherlich eine tolle Ergänzung, sodass die Jugend ihre Wege über die Ortsgrenzen hinweg ebenfalls sicher und vor allem zeitlich unabhängig erledigen kann“, so Johann Tschürtz.

Jugendscheck im ganzen Burgenland gültig

Der Jugendscheck ist nach der Ausgabe durch die Gemeinde im ganzen Burgenland gültig und kann für eine Fahrt bei allen 110 burgenländischen Taxiunternehmen als Zahlungsmittel verwendet werden. Abgerechnet wird zwischen Taxiunternehmern und Gemeinden.

„Der Bezirk Jennersdorf zum Beispiel ist mit Jugendtaxi-Gemeinden flächendeckend versorgt und musste in den letzten fünf Jahren keinen jugendlichen Alkoholtoten beklagen. Ein Grund mehr für diese positive Entwicklung ist sicherlich auch, dass die Verfügbarkeit der Taxis an 365 Tagen von 0 - 24 Uhr möglich ist“, resümiert Obmann Patrick Poten. „Wir haben vor, diese Idee in den nächsten Jahren weiter auszubauen. Ich bedanke mich bei Politik und Sponsoren, die mithelfen, dieses Projekt so erfolgreich umzusetzen. Vielen Dank!“.

Nähere Informationen zum Jugendtaxi gibt es unter www.jugendtaxi.eu.