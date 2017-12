Bei der Produktionssteigerung pro Kopf von 2000 bis 2013 liege das Burgenland an der Spitze. Ein absoluter Spitzenwert werde beim Thema Sicherheit erreicht. Beim Wohlbefinden sei das Burgenland "auf Augenhöhe" mit Regionen wie Flandern, Hessen, Utrecht oder Kopenhagen. Hauptfaktor für den Aufholprozess sei die Nähe zu Städten wie Wien und Graz, sowie auch Sopron, Györ oder Bratislava. Dieses Potenzial gelte es stärker zu nutzen.

Als künftige Schlüsselthemen für das Burgenland nannte die Botschafterin die Verbesserung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit und des Tourismuspotenzials sowie den Ausbau der grenzüberschreitenden Koordination. Auch Forschung und Entwicklung sollten stark gefördert werden.

Best Practice-Modell für Nutzung von EU-Ziel-1-Fördermitteln

Burgenland stehe als Grenzland zu weniger entwickelten Nachbarregionen mit deutlich niedrigeren Löhnen bei gleichzeitig höherer Förderkulisse, aber auch angesichts des freien Dienstleistungsverkehrs unter "sehr hohem Konkurrenzdruck", stellte Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) fest. Man müsse daher jetzt gute Rahmenbedingungen schaffen, damit die gute Entwicklung nicht zum Stillstand komme. Künftiges Ziel sei es im Hinblick auf die Digitalisierung, neue, qualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen.

"Das Burgenland ist ein Best Practice-Modell für die Nutzung von EU-Ziel-1-Fördermitteln", sagte der Präsident des Ausschusses der Regionen, Karl-Heinz Lambertz. Er orte indes "ein krasses Missverhältnis" zwischen dem, was Politiker in Brüssel sagten und dem, was sie "zuhause" von sich geben würden. Es sei wichtig, dass jeder Regionspolitiker sich auch als Europapolitiker sehe, "erst dann können wir von Erfolg sprechen", meinte Lambertz.

Die Burgenlandgespräche setzen das 2001 gestartete "Wirtschaftsforum Burgenland" mit erweitertem Themenspektrum fort. Thema der Veranstaltung am Montag war "Burgenland und EU - eine Region im Vergleich".