Bilanz: Bankenombudsstelle handelte 312.000 Euro aus .

Mehr als 270 Personen haben 2017 den Service der Bankenombudsstelle Burgenland in Anspruch genommen. Für sie wurden insgesamt 312.000 Euro ausverhandelt, zog Landesrätin Verena Dunst (SPÖ) am Donnerstag in einer Aussendung Bilanz. Für die Klienten habe man unter anderem Spesennachlässe, Abschlagszahlungen und Zinssatzreduktionen erreicht.