Im Burgenland haben Land, Wirtschaftskammer und Arbeiterkammer eine Kampagne gestartet, um über die neuen Bestimmungen aufzuklären.

Wer beispielsweise ein Einfamilienhaus errichten und Arbeiten von ausländischen Firmen durchführen lässt, haftet als Auftraggeber von Bauleistungen dafür, dass die Arbeitnehmer korrekt bezahlt werden, erläuterte Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) bei der Präsentation am Freitag in Eisenstadt: "Wenn hier Leistungen angeboten werden, die deutlich unter den veranschlagten Kosten von österreichischen Firmen liegen, dann kann es doch sein, dass der Auftraggeber hier zur Verantwortung gezogen wird". Die Haftung gelte nur bei Aufträgen an ausländische Unternehmen.

"Lohn- und Sozialdumping findet statt. Betriebe, die hier arbeiten, zahlen nicht alle den Kollektivvertrag, der in Österreich bezahlt werden muss", stellte Niessl fest. Die Problematik sei schwer österreichweit zu argumentieren, "weil wir im Burgenland in einer besonderen Situation sind." Das Burgenland grenze an drei Länder, in denen der Mindestlohn unter 400 Euro liege.

Vor Vertragsabschluss über Firma informieren

Die Arbeiterkammer Burgenland empfehle, sich vor Vertragsabschluss zu informieren, ob man es mit einer seriösen Firma zu tun habe, erläuterte AK-Vizepräsident Gerhard Michalitsch. Bestünden Zweifel, ob beispielsweise ein Betrieb berechtigt ist, in Österreich Dienstleistungen anzubieten, könne man sich beim Europäischen Verbraucherzentrum erkundigen.

Bei einer auffälligen Preisdifferenz zwischen dem ausländischen Anbieter und heimischen Betrieben sollte man sich jedenfalls Gedanken machen. Ein weiterer Tipp laute: "Zahlen Sie nur nach Baufortschritt", so Michalitsch. Falls nämlich eine Gewährleistungsfrage oder eben die Bauherrenhaftung eintrete, sei es möglich, das Geld zurückzuhalten.

Andere Bundesländer hätten mit der Bauherren-Haftung "nicht die große Freude", stellte Wirtschaftskammerpräsident Peter Nemeth fest. Im Burgenland sei die Situation im Hinblick auf Lohn- und Sozialdumping "keine sehr zufriedenstellende": Man bemerke, dass heimische Firmen und ihre Mitarbeiter unter einen gehörigen Druck des "unfairen Wettbewerbs" kämen.

Im Vorjahr habe es bei Kontrollen von 469 Firmen im Burgenland auf Lohn- und Sozialdumping zwei Verdachtsfälle und bei 1.725 überprüften Mitarbeitern 34 Verdachtsmomente gegeben, berichtete Nemeth. Auf der anderen Seite seien 69 ausländische Firmen überprüft worden. Von 250 Mitarbeitern hätte sich bei 134 der Verdacht auf Lohn- und Sozialdumping ergeben.