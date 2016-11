Das österreichische Busunternehmen Blaguss beteiligt sich mit 51 Prozent am Salzburger Bus- und Tourismus-Unternehmen Vorderegger. Die Marken der beiden Familienunternehmen werden für das gemeinsame Geschäft in der Region zusammengeführt. Alle Arbeitsplätze bleiben erhalten, heißt es in einer Aussendung am Mittwoch.

Das gemeinsame Unternehmen startet im November, die Geschäftsbereiche und Standorte von Vorderegger bleiben in Salzburg und Zell am See. Die Familien Vorderegger und Stifter bleiben in der Geschäftsführung des Unternehmens. Ein neuer Markenname steht noch nicht fest. Der Name Blaguss solle vorkommen, der Name Vorderegger solle aber in der Region auch nicht außer Acht gelassen werden, so die Blaguss Unternehmenssprecherin Claudia Pich, am Mittwoch.

"Wir haben mit Blaguss einen Partner auf Augenhöhe gefunden"

Andrea Stifter, Eigentümerin Vorderegger Reisen

Der Busbetrieb wird ausgebaut und mit der Blaguss-Niederlassung in Salzburg organisatorisch unter der Leitung von Christian Rathmanner vereint. Bus-Flug-Kombinationen, Rund- und Studienreisen sowie ein Bäderbus-Programm werden weiterhin angeboten. In der neuen Kooperation sollen diese Geschäftsfelder gestärkt werden.

Synergiepotenzial auf neues Level heben

Das burgenländische Familienunternehmen Blaguss bietet Bus-Charter, Transportservice für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und ein Pendler- und Linienverkehrsnetz in Europa an. Des weiteren werden Bus- und Flugreisen organisiert. Vorderegger bietet regionale Tourismusdienste, Reisebürodienste, Reiseveranstaltung und Buscharter, vor allem im Raum Salzburg an.

Paul Blaguss, Eigentümer der Blaguss Gruppe, freut sich auf die gemeinsame Zukunft: „Die Erweiterung mit Vorderegger Reisen rundet das Blaguss-Portfolio für Salzburg und den alpinen Raum perfekt ab, die Kompetenz und das Standing der Familien Blaguss, Vorderegger und Stifter in den touristisch stark entwickelten Regionen, speziell die Skigebiete im Pinzgau und Pongau, wird das Synergiepotenzial auf einen neuen Level heben.“