BVZ: Der Energiemarkt ist hart umkämpft. Dennoch hat die Energie Burgenland ihre Marktposition behaupten und ausbauen können. Was erwarten Sie vom laufenden Geschäftsjahr?

Michael Gerbavsits: Wir werden in den nächsten Jahren sehr viel investieren, eine große Investitionsoffensive steht bevor. Bei der Windstromproduktion setzen wir künftig einerseits auf Repowering – ältere Windräder werden durch moderne, leistungsstärkere Anlagen ersetzt. Wir werden aber auch bestehende Windparks erweitern.

BVZ: Wieviel investieren Sie?

In den kommenden fünf Jahren werden wir rund 400 Millionen Euro investieren und dadurch die Stromproduktion aus unseren Windanlagen um 20 Prozent deutlich steigern. Auch die Instandhaltung unseres Strom- und Gasnetzes hat oberste Priorität. Allein im aktuellen Geschäftsjahr fließen rund 100 Millionen Euro in den Netzausbau und in die Instandhaltung. In den vergangenen drei Jahren haben wir jährlich ungefähr 20 Kilometer Erdgasleitungen erneuert und etwa 800 Hausanschlüsse saniert; dieses Programm werden wir in den nächsten Jahren fortführen. Zusätzlich erhöhen wir unsere Investitionen in Photovoltaik-Projekte und stellen 50 Millionen Euro für den Einbau der digitalen Stromzähler bereit, auch als Smart Meter bekannt.

BVZ: Stichwort Smart Meter: Wie sehen die Pläne der Energie Burgenland in diese Richtung aus?

Die Netz Burgenland ist mit einer Anzahl von 70.000 neu installierten Messgeräten österreichweit unter den Vorreitern. Der Umbau schreitet zügig voran und wir sind voll im Plan.

BVZ: Es gab aber auch teilweise Verunsicherung. Wie nehmen Sie den Kunden die Angst vor der Digitalisierung im Wohnzimmer?

Ganz einfach: Indem wir hochsensibel mit den Daten und deren Schutz umgehen. Und indem wir alles Wissenswerte über Smart Meter an unsere Kunden kommunizieren.

BVZ: Was macht die Energie Burgenland, um als Energieversorger neben Billigstanbietern und branchenfremden, kapitalstarken Unternehmen in Zukunft bestehen zu können?

Unser Anspruch ist es immer, für unsere Kunden individuelle Lösungen auf höchstem Niveau anzubieten und dabei schon ein Auge auf neue Entwicklungen zu haben. Wichtig sind uns die Regionalität vor Ort, Produktinnovationen und unsere Kommunikationskanäle stets auf dem aktuellsten Stand zu halten. Das heißt in der Praxis, dass unsere Mitarbeiter durch den regen Kontakt über unsere Außenstellen als erste wissen, was gut läuft und wo es Verbesserungsbedarf gibt. Auf Basis dessen gelingt es uns, Innovationen wie das Sonnenkonto zu schaffen.

BVZ: Was ist das Sonnenkonto konkret?

Hier übernehmen wir etwa die Speicherung von Strom aus Photovoltaik für Privathaushalte und stellen somit für den Kunden sicher, dass er auch an sonnenarmen Tagen seinen selbstproduzierten Strom nützen kann. Soziale Medien wie Whatsapp und Facebook machen uns noch schneller erreichbar. Unsere neue App „Meine Energie“ liefert Kunden Angebote und Gutscheine bequem aufs Handy oder Tablet. Parallel dazu unterstützen wir verschiedene Forschungsstätten. So sind wir Teil der Forschungsinitiative „Green Energy Lab“. Als größtes Innovationsprojekt für Entwicklung und Demonstration grüner Energietechnologien hat es zum Ziel, Österreich am Weg zu 100 Prozent Strom- und Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Energien zu begleiten.

BVZ: Welchen Beitrag leistet die Energie Burgenland zur Energiewende?

Unsere Projekte wie die hohen Investitionen in die Windenergie sind essentiell, um den wachsenden Bedarf an Ökostrom in den kommenden Jahren zu decken. Gleichzeitig ermöglicht die enge Zusammenarbeit mit Forschung und Entwicklung die optimale Nutzung und Integration erneuerbarer Energien vor Ort. Ebenso ist wichtig, im Unternehmen selbst mit positivem Beispiel voranzugehen: So sind bereits viele Mitarbeiter täglich mit unseren Elektroautos unterwegs.

BVZ: Wieviel Prozent des jährlichen Energiebedarfes im Burgenland decken Sie mit grüner Energie ab?

Im Jahr 2017 waren es 147 Prozent. Das heißt, wir haben deutlich mehr Strom aus erneuerbarer Energie produziert, als im Burgenland verbraucht wurde.

BVZ: Die Energie Burgenland ist ein Zusammenschluss aus BEWAG (Strom) und BEGAS (Gas). Wie zufrieden sind Sie im Nachhinein mit dem Fusionsprozess?

Sehr zufrieden! Es war der richtige Weg, die Zusammenführung der beiden traditionellen Energieversorger zur Energie Burgenland ist eine absolute Erfolgsgeschichte für unser Bundesland.

BVZ: Die Causa Simandl ist nach wie vor anhängig. Der Hauptangeklagte gilt als verhandlungsunfähig. Wie gehen Sie damit um?

Die Verhandlungsunfähigkeit betrifft nur den Strafrechtsprozess. Das ist für viele Menschen unbefriedigend, auch für mich. Für uns als Unternehmen waren allerdings die Zivilprozesse maßgeblich, da haben wir von Simandl knapp fünf Millionen Euro zurückbekommen, weitere 260.000 Euro folgen demnächst.