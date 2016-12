Das gab die Initiative Südburgenland Pro Bahn am Freitag in Oberwart bekannt. Es sei gelungen, die Gütermenge im Vergleich zu 2013 zu verdoppeln und den Abwärtstrend zu stoppen, sagte Dietrich Wertz, Sprecher von Pro Bahn Südburgenland.

2013 war die transportierte Gütermenge bei rund 50.000 Tonnen gelegen, auch eine Einstellung der Bahnstrecke war damals überlegt worden. Der jetzige Erfolg gehe auf private Initiativen und "vor allem auf das Engagement regionaler Unternehmen" zurück, erklärte Wertz.

Für die Zukunft plane man den Containerverkehr per Bahn effizienter zu gestalten. Bei dem Projekt "Combi Coop" soll die Verladung vom Lkw direkt auf den Waggon erfolgen und ohne teure Hebegeräte auskommen. Die An- und Ablieferung per Schwerlaster will man lokal bündeln und zu einem neuen Wirtschaftszweig in der Region ausbauen. Das Projekt wurde von Unger Stahl initiiert.

Gleichzeitig erneuerte die Initiative die Forderung, den Personenverkehr auf der Schiene zu erweitern. "Was für Holz und Stahl erfolgreich vorgezeigt wurde, muss die Politik jetzt auch für Schüler, Touristen und Pendler möglich machen", meinte Paul Sommer von Südburgenland Pro Bahn.