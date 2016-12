Der Bedarf an flexiblen Pflegediensten steigt auch im Burgenland ständig an. Das Gewerbe der Personenbetreuung ermöglicht es betreuungsbedürftigen Menschen, sich für die am besten geeignete Betreuung – von einer stundenweisen bis hin zur 24-Stunden-Betreuung – zu entscheiden. „Es bietet darüber hinaus der Betreuungskraft eine legale Tätigkeit mit voller Rechtssicherheit“, so Hannes Mosonyi vom Wirtschaftsbund.

Durch die Anmeldung sind Personenbetreuer selbstständige Unternehmer. Derzeit sind im Burgenland 3.470 aktive und 3.008 Personenbetreuer mit ruhendem Gewerbe registriert, so der Fachgruppengeschäftsführer Karl Tinhof von der Wirtschaftskammer. Die Zahlen ändern sich aber laufend. Der Bedarf an Fachkräften ist auch in Zukunft mehr denn je gegeben.

Ärztliche Tätigkeiten strenger geregelt

Die umgangssprachlich genannten „Pfleger“ kommen großteils aus dem EU-Ausland und sind überwiegend weiblich. Durch die selbstständige Gewerbeausübung besteht auch ein Versicherungsschutz, was im Fall der Fälle sehr wichtig ist. Die Zahl der „U-Boote“ unter den Personenbetreuern ist auf einen Anteil von schätzungsweise unter fünf Prozent gesunken.

Neben den Personenbetreuern decken Organisationen wie Rotes Kreuz, Samariterbund, Caritas, Hilfswerk und Volkshilfe den Bedarf ab. Betreuer dürfen für Pflegebedürftige „haushaltsnahe Dienstleistungen“ erbringen sowie diese bei alltäglichen Verrichtungen unterstützen. Strenger geregelt sind ärztliche Tätigkeiten wie die Verabreichung von Medikamenten, die nur nach schriftlicher Anordnung vom Arzt erfolgen dürfen.