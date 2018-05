Bee’ah ist – im weitesten Sinn – das Pendant des Burgenländischen Müllverbandes und in den Vereinigten Arabischen Emiraten für das Umwelt- und Abfallmanagement in Verbindung mit Energie zuständig. Die in Oberwart ansässige Unger Steel Group beziehungsweise deren Außenstelle im Mittleren Osten hat im Emirat Sharjah die neue Firmenzentrale für Bee’ah errichtet.

Bauwerk wächst aus dem Wüstensand

Das Bauwerk wächst quasi aus dem Wüstensand und erinnert an die Form von Dünen, „ein Beispiel dafür, was Designinnovation und ein Bekenntnis zur Nachhaltigkeit erreichen kann“, heißt es dazu von der Unger Steel Group, die dazu ausgewählt wurde, das komplizierte Anschlussdesign, die Fertigung und die Errichtung der Stahlelemente auszuführen. Das ist dank der fehlerfreien Fertigung schnell und frühzeitig gelungen.

Die Unger Steel Group zählt als österreichische Unternehmensgruppe in der ausführenden Bauindustrie zu den führenden und international erfolgreichsten Industriebetrieben Europas. Zwei Produktionsstätten – in Oberwart und im Emirat Sharjah (VAE) mit einer Gesamtkapazität von jährlich 70.000 Tonnen – wickeln Kleinprojekte bis hin zu Komplettlösungen komplexer Bauvorhaben ab. Neben der Zentrale in Oberwart hat das Unternehmen 20 Niederlassungen und 1.100 Mitarbeiter.