Weinwirtschaft sichert jeden 17. Job im Burgenland .

Die Weinwirtschaft hat für das Burgenland eine wichtige ökonomische Bedeutung. Dies zeigt eine Untersuchung des Instituts für Höhere Studien (IHS), die am Mittwoch in Eisenstadt präsentiert wurde. Insgesamt 7.400 Menschen sind in der Weinwirtschaft tätig, dies entspricht über sechs Prozent der Beschäftigten.