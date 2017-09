Unternehmen punkten mit klugen Ideen: Jetzt einreichen!.

Innovationen sind entscheidend für die Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Österreich. Innovative Unternehmen und Menschen im Burgenland leisten dazu einen wertvollen Beitrag. Sie treiben neue Ideen, Forschung und Entwicklung voran und stärken damit die Wettbewerbsfähigkeit. Sie sorgen außerdem für langfristige Investitionen und sichern Arbeitsplätze und Wohlstand.

Um diese herausragenden Leitungen zu würdigen und bekannt zu machen, werden die innovativsten Produkte, Verfahren und Dienstleistungen, die in burgenländischen Unternehmen entwickelt wurden und bereits erste Erfolge auf dem Markt erzielen konnten, heuer bereits zum 23. Mal mit dem Innovationspreis Burgenland ausgezeichnet. Träger des Preises ist die Wirtschaft Burgenland GmbH – WiBuG gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Burgenland. Das Siegerprojekt gewinnt die Teilnahme am Staatspreis Innovation 2018 und ein Preisgeld von 5.000 Euro, zur Verfügung gestellt von der Bank Austria.

Einreichung bis 24. September möglich

Die Einreichung kann bis 24. September 2017 ausschließlich via Email erfolgen, die Preisverleihung wird am 7. November stattfinden. Zu dieser Gala werden alle Unternehmen eingeladen, die ein Projekt entsprechend der Statuten eingereicht haben. Die Auszeichnungen und Sieger in den einzelnen Kategorien, der Gesamtsieger werden im Lauf der Veranstaltung verlautbart.

Neu: BVZ Publikums-Sonderpreis

Neu ist heuer die Vergabe eines Publikums-Sonderpreises in Kooperation mit der BVZ. Dabei haben alle zum Innovationspreis Burgenland eingereichten Unternehmen die Möglichkeit, mittels Video ihre innovativen Projekte der Öffentlichkeit vorab zu präsentieren. Mittels Online-Voting auf der Website der BVZ wird der Preisträger des Publikums-Sonderpreises eruiert und im Rahmen der Preisverleihung des Innovationspreis Burgenland bekannt gegeben.

Wer Interesse an einer Teilnahme hat, findet auf www.innovationspreis-burgenland.at alle Informationen sowie die Statuten zum Download. Anmeldeformular einfach ausfüllen und an info@innovationspreis-burgenland.at zurücksenden.