Zoerkler wurde vom russischen Helikopterhersteller JSC „Russian Helicopters“ mit der vollständigen Neuentwicklung des Antriebsstranges für den zivilen Helikopter KA-62 beauftragt. Dabei handelt es sich um einen Hubschrauber der 6,5-Tonnen-Klasse, der Platz für 17 Personen bietet und für Off-Shore Aktivitäten eingesetzt wird.

Dank des Einsatzes von europaweit modernster Fertigungstechnologie und Experimentalwerkzeugen, die ebenfalls eigens von Zoerkler entwickelt wurden, wurden gewichtsoptimierte Prototypen gefertigt und diese in aufwendigen Langzeittests laufend weiter optimiert.

Der erfolgreiche Erstflug des KA-62, ausgestattet mit Zoerklers Antriebssystem, fand im Mai 2017 statt. Diese Neuentwicklung von Zoerkler stellt das erste komplett in Österreich entwickelte und gefertigte Antriebssystem für einen bemannten Helikopter dar und ist somit ein Teil der österreichischen Luftfahrtgeschichte.

Zoerkler Gears, Jois

Zoerkler vereint als Spezialist für Antriebssysteme in den Branchen Luftfahrt, Automobil und Schiene alle Stufen des Entwicklungsprozesses eines neuen Produktes an seinem Standort in Jois. Vom Design über Produktion, Qualitätssicherung und Montage bis zum Testen der Getriebe – alles erfolgt in-house! Die Antriebssysteme werden auf Zoerkler-eigenen und zugleich weltweit modernsten Prüfständen getestet. Das Team von Zoerkler unterstützt Kunden dabei mit technischen Expertisen, innovativen qualitativ hochwertigen Technologien und individuellen Lösungen.

