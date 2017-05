Registrierkassenpflicht: Finanz kontrolliert Einhaltung .

Die Finanzämter und die Finanzpolizei werden in nächster Zeit verstärkt die Einhaltung der Registrierkassenpflicht prüfen. Im Fokus werden voraussichtlich jene Betriebe stehen, die ihre Registrierkasse und die Sicherheitseinrichtung noch nicht auf FinanzOnline angemeldet haben. Darauf wies die Wirtschaftskammer Burgenland am Donnerstag in einer Aussendung hin.