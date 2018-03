Wer Sorge um die Qualität des heimischen Weines wegen der frostigen Temperaturen der vergangenen Tage hat, der kann beruhigt werden.

„Durch die Kälte sterben vermehrt Schädlinge in der Erde ab“

Dazu erklärt Wein Burgenland-Obmann Matthias Siess: „Schlimm wäre es geworden, wenn die Temperaturen unter minus 20 Grad gesunden wären, dann hätte es am Rebholz Erfrierungen geben. Und auch das Wetter im Vorfeld war zum Glück so kalt, das die Reben noch nicht in den Saft gegangen sind.“

Die Kälte bringt sogar Vorteile, so Siess: „Durch die Kälte sterben vermehrt Schädlinge in der Erde ab. Auch für die Auflockerung ist es gut: Die Schollen gefrieren und zerfallen von alleine.“

Durch die Schneedecke und die Eisschicht wird auch die Feuchte in der Erde gespeichert. Doch Siess gibt noch nicht Entwarnung: „Wesentlich gefährlicher ist der Frost Ende März und im April. Das haben wir ja im Jahr 2016 gesehen, da gab es rund 50 Prozent Ernteverlust.“ (siehe auch Tabelle links).

„Durch den Einsatz der heimischen Landwirtschaftskammer und des Burgenländischen Weinbauverband konnten die zuständigen Gremien die Agrarabteilung von Landesrätin Dunst überzeugen, wie brenzlig die wirtschaftliche Situation der Betriebe ist und es wurden Frostentschädigungen ausbezahlt“, erklärt der Wein Burgenland-Obmann Matthias Siess abschließend.