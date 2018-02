Man gehe damit über das EU-Ziel hinaus, erläuterte Geschäftsführer Peter Sinowatz. Dieses wurde im Dezember revidiert und sieht nun das Erreichen der 95-prozentigen Quote für 2022 vor.

"Wir sind der Meinung, dass wir das Ziel, das wir uns selbst gesetzt haben, auch erreichen", sagte Geschäftsführer Johann Wachtler. Die neuen Geräte werden seit Ende 2015 bezirksweise ausgerollt, ausgehend vom Landessüden. Bisher wurden im Burgenland rund 55.000 Smart Meter eingebaut, die Rollout-Quote liege damit aktuell bei etwa 25 Prozent.

Die Energie Burgenland-Tochter investiere in den Zählertausch insgesamt rund 52 Mio. Euro. Es sei dies neben den Netzausbauten für Windkraft das größte Einzelprojekt des Netzbetreibers, berichtete Wachtler.

Bis Dezember 2017 hatte in Österreich als Vorgabe gegolten, dass die 95-prozentige Quote bereits 2019 zu erreichen sei. Damit wären jedoch nicht nur Netzbetreiber, sondern auch die Zulieferindustrie überfordert gewesen, meinte Sinowatz.

Die neuen Stromzähler seien eine Voraussetzung für die Smart Grids, "intelligente Netze" der Zukunft, die damit zu Datenleitungen würden. Durch die Smart Grids könnten völlig neue Tarifmodelle entstehen, als Basis für neue Produkte und Geschäftsmodelle, so Wachtler.

Im Vergleich zum alten Ferraris-Zähler sei der Eigenverbrauch beim Smart Meter geringer. Beim Tausch aller österreichweit rund 5,2 Mio. Zähler entspreche die Einsparung dem Stromverbrauch von zusammen etwa 25.000 Haushalten.

Die neuen, "intelligenten Stromzähler" ermöglichten eine Fernablesung, der Ablesetermin an Ort und Stelle falle weg. Auch stichtagsgenaue Abrechnungen könnten erstellt werden, beispielsweise bei einem Wohnungswechsel. Zudem könne der Kunde seinen Stromverbrauch über ein Web-Portal (http://www.netzburgenland.at) jeweils ab dem Folgetag abrufen. Der Stromverbrauch einzelner Geräte werde dabei nicht ausgewiesen.

Wer die zusätzlichen Funktionen nicht nutzen wolle, habe die Möglichkeit zum "Opt-Out", schilderte Sinowatz. Der neue Zähler werde dann dennoch eingebaut, die smarten Funktionen würden aber stumm geschaltet und der Smart Meter fungiere nur als bloßer Stromzähler.

Für den Opt-Out hätten sich im bisherigen Rollout-Gebiet rund 3,9 Prozent der Stromkunden entschieden, insgesamt erwarte man einen Wert von rund 2,3 Prozent. Verbraucher hätten aber auch das Recht zum "Opt In": Wird dies beantragt, so müsse im betreffenden Haushalt binnen sechs Monaten ein Smart Meter eingebaut werden. Im Vorfeld des Zählertausches werden die Verbraucher per Brief informiert. Der Gerätetausch selbst dauere 15 bis 30 Minuten und erfolge kostenlos.