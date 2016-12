„Die Vollversammlung der Burgenländischen Landwirtschaftskammer Mitte Dezember bietet Gelegenheit einen Rückblick auf das ablaufende Jahr 2016 zu machen und uns die Frage zu stellen, was wird uns von 2016 in Erinnerung bleiben. Leider werden uns zu diesem Jahr in erster Linie dramatische Ereignisse zur Landwirtschaft in den Sinn kommen. Witterungsbedingte Katastrophen wie der Spätfrost Ende April, der unseren Obst- und Weinbauern schwer zusetzte, sowie eine katastrophale Marktlage am Getreide-, Milch- und Schweinesektor prägten 2016. Es ist zu befürchten, dass die heimische Landwirtschaft auch 2016 ein großes Einkommensminus – wie schon die Jahre zuvor – aufweisen wird“ sagte der Präsident der Burgenländischen Landwirtschaftskammer, Franz Stefan Hautzinger, anlässlich der Vollversammlung der Landwirtschaftskammer in Eisenstadt.

Umfassende Risikovorsorge für heimische Landwirte

„Die Hilfsmaßnahmen für frostgeschädigte Betriebe, die von Bund und Land mit Geldern aus dem Katastrophenfonds gesetzt wurden, sind ein wichtiger Schritt zur Stabilisierung der Liquidität vieler Betriebe, um die laufend anfallenden Kosten zu decken und auch betriebswirtschaftlich den Betrieb zu führen. Die letzten Jahre waren von immer wiederkehrenden und immer weitreichenderen Folgen des Klimawandels gekennzeichnet. Dürre, Frost, Überschwemmungen usw. machen unseren Landwirten schwer zu schaffen. Diese Risikofaktoren möglichst umfassend abzudecken, muss Ziel einer leistbaren Risikovorsorge für die heimischen Bauern sein. Durch die Abänderung des Hagelversicherungs- und Katastrophenfondsgesetzes im Bund und in weiterer Folge durch den entsprechenden Beschluss im Landtag sind nun auch Dürre, Sturm, starke oder anhaltende Regenfälle sowie Frost bezuschusst abdeckbar. Dieser wichtige Schritt in Richtung einer umfassenden Risikovorsorge, die durch Mitteln von Bund und Land mitgetragen wird, ermöglicht den Bauern betriebswirtschaftlich und nachhaltig zu agieren“ stellte Präsident Hautzinger fest.

Effektives Zusammenspiel der Partner gefragt

„Ziel muss es aber auch sein, den Anteil der heimischen Landwirtschaft an der Wertschöpfungskette zu verbessern. Es bedarf hier vor allem eines effektiveren Zusammenspiels zwischen Produzenten – Handel – Konsumenten. Hier bedarf es einer fairen Diskussion aller Beteiligten auf Augenhöhe. Ein wichtiger Schritt in Richtung Bewusstseinsbildung war auch die im Parlament 2015 beschlossene Novelle zum Bundesbeschaffungsgesetz. Hier liegt es nun an den Beteiligten das Gesetz mit Leben zu erfüllen. Erste Schritte wurden bereits gemeinsam vom Land Burgenland, Landwirtschaftskammer und Wirtschaftskammer gesetzt. Hier ist es wichtig, weiter am Ball zu bleiben und das Bestbieterprinzip bei Lebensmittel in öffentlichen Küchen auch konsequent umzusetzen. Ich verweise hier auf die von der Landwirtschaftskammer Österreich gestartete Initiative „Gut zu wissen..“, bei der für den Konsumenten klar ausgewiesen ist, woher die Lebensmittel stammen“, so Hautzinger.

Landwirtschaftskammer ist zuverlässiger Partner für die Landwirte

„Die heimische Landwirtschaft unterliegt einem ständigen und stetig voranschreitenden Strukturwandel. Die Aufgaben und die äußeren Einflüsse auf die Bauern werden immer vielfältiger und komplexer. Mit diesem Wandel muss auch der Landwirt selbst Schritt halten. Die Burgenländische Landwirtschaftskammer mit ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ist hier bemüht, auch im kommenden Jahr den Schwerpunkt ihrer Arbeit auf die Fachberatung sowie auf eine hochqualitative Aus- und Weiterbildung der Bäuerinnen und Bauern zu legen. Ziel muss sein, die bestmöglichen Voraussetzungen für eine wirtschaftlich gut aufgestellte und ökologisch ausgerichtete Land- und Forstwirtschaft sicher zu stellen, damit unsere Bäuerinnen und Bauern planbare Perspektiven haben“, so Präsident Hautzinger abschließend.