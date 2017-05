Passend zur noch jungen Bausaison 2017 hat das Wirtschaftsmagazin GEWINN kürzlich die aktuellen Baulandpreise in allen österreichischen Gemeinden erhoben.

Vergleicht man dabei die Durchschnittspreise, ist das Burgenland mit 49 Euro pro Quadratmeter am günstigsten, Spitzenreiter neben Wien ist Tirol mit 271 Euro pro Quadratmeter.

Was die konkreten Grundstückspreise in den einzelnen burgenländischen Gemeinden betrifft, gibt es freilich eklatante Unterschiede. Mit vier bis fünf Euro pro Quadratmeter besonders preiswert sind Gründe in Moschendorf.

„Die Infrastruktur muss passen“, betont Hubert Knebelreiter von RE/MAX. Foto: RE/MAX | RE/MAX

Am anderen Ende der Preisskala: Seegrundstücke am Neusiedler- oder Neufeldersee mit über 400 Euro pro Quadratmeter (siehe Grafik oben) — die Nachfrage sei „sehr groß, das Angebot aber rar“, so Hubert Knebelreiter vom Immobilienbüro RE/MAX in Eisenstadt.

Als „stark steigend“ schätzen Experten die künftige Entwicklung vor allem in neun heimischen Gemeinden ein: im Eisenstädter Ortsteil St. Georgen, in Großhöflein, Siegendorf, Purbach, Weiden am See, Gols, Gattendorf, Edelstal und Kittsee. Einerseits handle es sich dabei sozusagen um „Vororte zu Bezirksvororten, die noch günstiger sind“, erläutert Knebelreiter, andererseits „passt in diesen Gemeinden meist die Infrastruktur“ und Kittsee zum Beispiel sei „bei Slowaken sehr gefragt.“