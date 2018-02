Erwartet wird, dass sich das Ergebnis in Richtung eine Million Euro nach Steuern entwickle: "Das ist unser Planansatz. Wir gehen momentan davon aus, dass das auch halten wird", sagte Geschäftsführer Hans Peter Rucker am Mittwoch in Eisenstadt.

In den vergangenen zwei Jahren sei in der Landesholding "sehr viel" geschehen. Man habe bereits im Jahr 2016 ein knappes Plus ausgewiesen mit etwas über 100.000 Euro nach Steuern. "Das ist uns sehr wichtig: Die Landesholding macht Gewinn", stellte Rucker fest.

Mittlerweile seien "die wesentlichen Unternehmen" in der Landesholding zusammengefasst. Die Beteiligungen wurden in acht Säulen gegliedert. Zur Holding gehören einerseits Betriebe die Gewinne abwerfen, wie die Energie Burgenland. Ebenso dazugehören im Bereich der Daseinsvorsorge tätige Unternehmen, etwa die KRAGES (Burgenländische Krankenanstalten-Gesellschaft m.b.H.) oder die Landessicherheitszentrale, die Mittel der Öffentlichen Hand zur Verfügung gestellt bekämen, erläuterte Rucker.

Seit Ende 2015 habe man die Verschuldung der gesamten Unternehmensgruppe um mehr als 70 Mio. Euro reduzieren können. "Wir können unsere Ergebnisse herzeigen, wir sind auf dem richtigen Weg", meinte Rucker.

Kritik, dass der 2016 erzielte Gewinn nur auf der Grundlage einer Sonderdividende der Energie Burgenland habe realisiert werden können, wies der Geschäftsführer zurück: Die Dividende, die in der Hauptversammlung beschlossen worden sei, sei "bei weitem mit den Erträgnissen der Energie Burgenland gedeckt."

Die Landesholding hat derzeit zwölf Mitarbeiter. Davon sind fünf in einem Shared Service Team, das Buchhaltung und Rechnungswesen für über 25 eigene Unternehmungen erledigt.

Die Operativstellung der Burgenländischen Landesholding sei ein wichtiger Teil des Koalitionsabkommens zwischen SPÖ und FPÖ, sagte Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ). Die Holding solle dafür sorgen, dass es Spielraum für Investitionen gebe, um das Burgenland als Wirtschaftsstandort noch attraktiver zu machen. In den kommenden Jahren werde es etwa "kräftigste Impulse im Bereich der Forschung, Entwicklung und Innovation brauchen".

Die Landesholding verfüge über eine Bilanzsumme von rund zwei Mrd. Euro. In den Beteiligungsunternehmen waren Ende 2017 4.400 Mitarbeiter beschäftigt, berichtete der Landeshauptmann.

Durch die Optimierung von Finanzierungskonditionen werde es Einsparungen von 600.000 Euro jährlich geben. Weitere 500.000 Euro würden durch die Reduzierung der Anzahl der Geschäftsführer erspart. Shared Services bei Buchhaltung und Rechnungswesen würden sich mit einer Ersparnis von 80.000 Euro auswirken, der Beratungsaufwand sinke in der Holding um rund 100.000 Euro, erläuterte Niessl. Im Vorjahr seien darüber hinaus die Haftungen um 1,2 Mrd. Euro reduziert worden.

Ohne "enge politische Koordination" wären die vielfältigen Aufgaben in der Holding nicht möglich, betonte Wirtschaftslandesrat Alexander Petschnig (FPÖ). Im Bereich der WiBUG (Wirtschaft Burgenland), wo zum Teil noch "Altlasten" aufgearbeitet werden müssten, sei es gelungen, das negative Eigenkapital von 23 auf zwei Mio. zu reduzieren. Die Burgenland Tourismus GmbH schreibe bereits eine "schwarze Null".