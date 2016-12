Das Geschäftsjahr 2015/16 der Energie Burgenland stand im Zeichen von FIT2020, einem Effizienzprogramm, dessen Maßnahmen unmittelbar Einsparungen bringen und ab dem Jahr 2020 jährlich die Kosten um sieben Millionen Euro senken soll. Ziel ist es, Synergien innerhalb der Unternehmensgruppe besser zu nutzen. „Das Markt- und Branchenumfeld hat uns gezeigt, dass solche Maßnahmen unumgänglich sind.

Trotz verschärfter Bedingungen gelingt es uns auch heuer wieder, unseren Eigentümern eine gleichbleibende Dividende von 19 Millionen Euro auszuschütten. Das ist auch unser Ziel für die kommenden Jahre“, sagt Energie-Burgenland-Vorstandsvorsitzender Michael Gerbavsits, nachdem heute der Jahresabschluss durch den Aufsichtsrat bestätigt wurde. Außerdem kann aufgrund von Sondereffekten für das Geschäftsjahr 2015/2016 eine einmalige Dividende von zwei Millionen Euro ausgeschüttet werden.

Umsatz um 9 Prozent gesunken

Trotz branchenweit sehr herausfordernder Bedingungen schloss die Energie-Burgenland-Gruppe das Geschäftsjahr am 30. September 2016 mit einem guten Ergebnis ab: Der Jahresüberschuss beträgt knapp 25,2 Mio. Euro, das ist ein Plus von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr (2014/15: 22,3 Mio. Euro). Insgesamt jedoch ist der Umsatz der Gruppe um neun Prozent auf 306,2 Mio. Euro zurückgegangen. Ebenso ist das Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) auf 18,53 Mio. Euro gesunken.

Die Gründe dafür liegen in niedrigeren Stromerlösen aus der Windkraft: Aufgrund des geringen Windaufkommens im gesamten Geschäftsjahr liegt der Umsatz 15 Prozent unter Budget. „Da sich dieser Trend schon zur Geschäftsjahresmitte abzeichnete, haben wir schon früh kurzfristige Maßnahmen umgesetzt, die unmittelbar positive Effekte zeigten“, so die beiden Vorstände Michael Gerbavsits und Alois Ecker. Daneben wirkten sich Sondereffekte aus einer Steuerprüfung bzw. aus Vorjahren sehr positiv auf den Jahresüberschuss aus.

100 Prozent Ökostrom

Neben den Preissenkungen für Strom- und Erdgas-Kunden wird auch auf die konstanten Investitionen in die Netz-Infrastruktur verwiesen. Jährlich werden rund vier Millionen Euro investiert, um das Erdgasnetz zukunftsfit zu machen. In Sachen E-Mobilität wurde mit fünf Pilotgemeinden die Aktion „E-Car-Sharing“ gestartet. Der Hauptfokus liegt nach wie vor auch auf dem Ausbau der Dienstleistungen und der Ökostromproduktion. „Der Anspruch, 100 Prozent Ökostrom zu erzeugen und zu verkaufen, ist Teil unserer Identität und soll auch für die Zukunft gelten“, so die beiden Vorstände der Energie Burgenland.