Burgenlandkroaten, Ungarn, Roma und Sinti sind als autochthone Sprachgruppen gesetzlich anerkannt. Das Minderheitenschulwesen ist Teil des österreichischen Schulsystems mit spezifischen schulgesetzlichen Bestimmungen für Burgenland und Kärnten. Die sprachliche Bildung in der Volksgruppensprache ist hier ein wesentliches Element und hat im Burgenland jahrzehntelange Tradition.

Das Minderheitenschulgesetz für das Burgenland ermöglicht es heute jeder Schülerin und jedem Schüler, die Volksgruppensprachen Kroatisch, Ungarisch und Romanes auf natürliche Art zu erlernen bzw. weiter zu entwickeln. Dieses Angebot wird im Burgenland sehr gut angenommen: so werden die Volksgruppensprachen auch in vielen nicht zweisprachigen Gemeinden unterrichtet.

Sprachenerwerb hat höheren Stellenwert

Die Möglichkeiten des Angebotes reichen von zweisprachigem Unterricht in allen Gegenständen über Pflichtgegenstand, Freigegenstand bis hin zu unverbindlichen Übungen. Die Umsetzung in der Praxis genießt bei Erziehungsberechtigten und Lehrpersonen ebenso breite Akzeptanz wie in der Öffentlichkeit.

Immer mehr Eltern legen Wert darauf, dass ihre Kinder zweisprachigen Elementarunterricht erhalten, weil sie dadurch größere Chancen für deren weiteren Bildungsweg sehen. Schulbehörde und Lehrerschaft sind um optimale Voraussetzungen für die Erfüllung der Erwartungen der Eltern und der Gesellschaft durch konsequente, qualitätsvolle Arbeit und durch die Schaffung positiver Rahmenbedingungen bemüht.

Mit der Globalisierung und der Ostöffnung wurde das Bewusstsein der meisten Menschen gewaltig geändert. Die Bedeutung des Sprachenerwerbs hat einen neuen, höheren Stellenwert – für jeden Einzelnen und für die gesamte Region. Denn wer zwei oder mehr Sprachen beherrscht, hat neben der persönlichen Bereicherung auch sehr gute Berufsperspektiven. EU-Bürger/innen sollten zumindest drei Sprachen beherrschen: die jeweilige Muttersprache, Englisch und eine Nachbar- oder Regionalsprache.

Projekte unter wissenschaftlicher Begleitung

Der Sprachunterricht in den Landessprachen soll die Motivation zur Beschäftigung mit einer anderen Sprache grundlegen, vorhandene Kenntnisse vertiefen sowie die Kommunikationsfähigkeit anbahnen. Es geht aber auch darum, im Rahmen der allgemeinen Bildungsziele das Bewusstsein und die Existenz anderer Sprachen und Kulturen zu fördern und in spielerischem Umgang mit der zweiten Sprache die kognitive Entwicklung des Kindes zu unterstützen. Zur Erreichung dieser Ziele kommt der Unterrichtsgestaltung besondere Bedeutung zu.

Grundsätzliches Ziel seitens der Abteilung für das Minderheitenschulwesen im Landesschulrat ist immer die optimale Nutzung aller Kooperationsmöglichkeiten mit burgenländischen Volksgruppenvereinen, um bestmögliche Resultate für die Stärkung der Volksgruppensprachen zu erreichen und die Qualitätssicherung des Unterrichts zu unterstützen.

Die Pädagogische Hochschule Burgenland bietet gezielte Aus-, Fort- und Weiterbildungsangebote für Lehrerinnen und Lehrer an. Kompetenzorientierte Lehrpläne, Durchführung von Projekten unter wissenschaftlicher Begleitung, Entwicklung von modernen Schulbüchern und Unterrichtsmaterialien in einer eigenen Sprachenwerkstätte, Kompetenzbeschreibungen sowie Sprachenportfolien für Volksgruppensprachen unterstützen die tägliche Unterrichtsarbeit der zweisprachigen Pädagoginnen und Pädagogen.