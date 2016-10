Rund 4.000 Stück der neuen, intelligenten Stromzähler „Smart Meter“ hat die Netz Burgenland bereits in burgenländischen Haushalten eingebaut. Für die Darstellung der Daten, die durch Smart Meter erhoben werden, arbeitet das Tochterunternehmen der Energie Burgenland nun mit der FH Burgenland zusammen. Sie haben einen Prototyp entwickelt, mit dem interessierte Kunden auf Wunsch einfach ihre Stromverbrauchsdaten in Echtzeit einsehen und dementsprechend reagieren können, um zu sparen.

Im Vorjahr beauftragte Netz Burgenland das Department Informationstechnologie und –Management der FH Burgenland mit der Entwicklung eines Geräts samt Demo-Applikation zur Nutzung der Smart Meter Kundenschnittstelle. Ziel ist die Visualisierung von Stromverbrauchsdaten, die über Smart Meter erfasst werden. Kunden, die sich in Echtzeit einen Überblick über ihren aktuellen Energieverbrauch schaffen wollen, können sich künftig das Gerät installieren lassen.

Mini-PC für Smart Meter-Anwendung | Energie Burgenland

Konkret handelt es sich bei der Entwicklung um einen „Mini-PC“, der über ein Kabel mit dem Smart Meter verbunden wird. Auf diesem „Mini-PC“ läuft ein Webserver mit einer entsprechenden Web-Applikation, welche Verbrauchsdaten in Echtzeit auf dem Handy oder Tablet einsehbar macht. In der Folge bildet diese Anwendung die Basis für weitere Projekte, um durch automatisierte Nutzung der Daten auch konkrete Energieeinsparungen zu erzielen.

Prototyp bei Langer Nacht der Forschung

Ein erster Prototyp dieser Demoapplikation konnte schon bei der „Langen Nacht der Forschung“ von den Projektleitern Wolfram Rinke und Wolfgang Frühwirth im Frühjahr dieses Jahres präsentiert werden. Die Entwicklungsarbeit wurde teilweise von Studierenden im Rahmen einer Bachelorarbeit erbracht. „Wir bringen gemäß unserem Slogan nicht nur Erfolg und Erlebnis zusammen, sondern auch Wirtschaft und Forschung“, kommentiert FH-Geschäftsführer Georg Pehm die Zusammenarbeit. „Wir sind stolz darauf, dass die Arbeit unserer Studierenden so viel Praxisrelevanz hat, dass sie direkt in die Energielösungen des Auftraggebers einfließen und so allen Burgenländerinnen und Burgenländern zu Gute kommen.“

Auf dem Weg zur Serienreife

Nachdem die Demoapplikation in den vergangenen Monaten noch verfeinert und optimiert wurde, liegt nun ein fertiger Prototyp vor. „Sicher ist“, so Netz Burgenland-Geschäftsführer Peter Sinowatz, „dass wir weiterhin mit der FH zusammenarbeiten. Smart Meter sind die Zukunft und bringen Innovation, da ist es wichtig, einen Partner mit wissenschaftlicher Kompetenz an der Seite zu haben.“ Bis 2019 sollen 95 % aller burgenländischen Haushalte einen Smart Meter eingebaut haben.