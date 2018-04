„Zwei Drittel des Mülls in Europa werden nicht recycelt oder wiederverwertet“, weiß Markus Szelinger, Obmann des Burgenländischen Müllverbandes (BMV). Beim BMV sind bereits verschiedenste Maßnahmen in Vorbereitung, um diese EU-Forderung im Burgenland erfolgreich umzusetzen.

Neben dem bereits eingeführten Re-Use Netzwerk Burgenland mit über dem ganzen Land verteilten Re-Use-Shops zum Vertrieb von gebrauchten Sachgütern, soll ein Schwerpunkt in Zukunft die Professionalisierung der Gemeinde-Abfallsammelstellen sein. Nach dem Vorbild von Oberösterreich und der Steiermark will man auch im Burgenland langfristig regionale Abfallsammelzentren installieren, die vom Müllverband betrieben werden und wo eine Trennung auf ein Vielfaches an Fraktionen möglich ist als in den derzeitigen Sammelstellen der Gemeinden.

Zwei Drittel des Sperrmülls könnten kostengünstiger entsorgt werden"

„Zwei Drittel des Sperrmülls sind Fraktionen, die anderweitig kostengünstiger oder gratis entsorgt werden könnten oder für die man sogar Geld bekommt, wenn man sie in Wiederverwertung bringt“, so Szelinger. Um Wertstoffe geht es dem Müllverband auch bei der Unterstützung der österreichweiten Kampagne gegen illegale Müllsammler.

Die Kampagne gegen Lebensmittel im Abfall soll ebenso fortgesetzt werden wie das Projekt Recycling4Smile zur Sammlung von Druckerpatronen mit dem gleichzeitig die Roten Nasen Clown Doctors unterstützt werden. Außerdem wird gemeinsam mit Partnern aus Österreich und der Slowakei ein grenzüberschreitendes EU-Projekt zum Thema „Nachhaltige regionale Ressourcennutzung“ umgesetzt.