Erdgas spielt im Burgenland eine bedeutende Rolle. Es bildet das Rückgrat des Wirtschaftsstandortes und dient als Brücke auf dem Weg zu einem Energiesystem, das von Erneuerbaren getragen wird.

Peter Sinowatz, Geschäftsführer Netz Burgenland: „Erdgas stellt eine sehr verlässliche Energiequelle dar. Denn es ist garantiert, dass man es zum gewünschten Zeitpunkt in ausreichender Menge beziehen kann. Wie beim Strom können wir im Burgenland auch bei Erdgas auf eine sehr hohe Versorgungsqualität verweisen.“

Erdgasnetz: Erneuerungsprogramm läuft

Das burgenländische Gasnetz bildet mit 2.600 km Länge und rund 55.000 Anschlüssen eine wertvolle Infrastruktur. „Den zuverlässigen Betrieb und die ständige Verbesserung unserer Erdgasversorgungsnetze sehen wir als unsere Hauptaufgabe“, so Johann Wachtler, Geschäftsführer Netz Burgenland.

Im aktuellen Geschäftsjahr 2016/17 fließen 13 Mio. Euro ins heimische Gasnetz, über sechs Millionen Euro davon in ein umfangreiches Sanierungsprogramm, das Netz Burgenland 2015 gestartet hat.

Regelmäßige Wartung im Haus

„Aber nicht nur das heimische Erdgasnetz braucht regelmäßige Wartungen, sondern auch das Erdgas-Heizgerät sowie die gesamte Erdgasanlage müssen in vorgeschriebenen Abständen überprüft werden“, erklärt Astrid Eisenkopf, in deren Ressort rechtliche und fachliche Angelegenheiten des Heizungswesens, der Luftreinhaltung und des Immissionsschutzes fallen.

Eisenkopf: „Denn was für das Auto gilt, trifft auch auf die Erdgasanlage zu: Um den einwandfreien, sauberen und sicheren Betrieb weiterhin aufrecht zu erhalten, sollte der Motor – das Erdgasheizgerät – regelmäßig gewartet werden. Um das gesamte Auto, also in diesem Falle die gesamte Erdgasanlage, mit ihren Verbindungsleitungen zu überprüfen, hat der Anlagenbetreiber den Erdgassicherheits-Check seiner Gasanlage alle 12 Jahre nachzuweisen. Das regelt das Burgenländische Gassicherheitsgesetz 2008.“

Prüfung der gesamten Anlage

Stefan Hofer, Innungsmeister der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker: „Dieser Erdgassicherheits-Check dauert – abhängig vom installierten Erdgasgerät – etwa ein bis zwei Stunden und umfasst die gesamte Erdgasanlage, von der Erdgas-Hauptabsperreinrichtung bis einschließlich Abgasabführung. Geprüft wird vor allem die Festigkeit und Dichtheit der gesamten Gasleitungsanlage sowie die richtige Einstellung und einwandfreie Funktion der Gasgeräte inklusive aller Sicherheits- und Regeleinrichtungen. Die Prüfung wird in einem Prüfprotokoll dokumentiert.“