Burgenland übernimmt Vorsitz bei Landesagrarreferenten .

Seit Sonntag hat das Burgenland nun bis Jahresende den Vorsitz in der Landesagrarreferentenkonferenz inne. Einen wichtigen Aspekt bilde dabei der künftige, mehrjährige EU-Finanzrahmen, so Agrarlandesrätin Verena Dunst (SPÖ) am Dienstag in Eisenstadt. Dieser solle laut Kommission bis spätestens Mai festgelegt werden. Die Landesrätin sprach sich dabei gegen Kürzungen im Agrarbereich aus.