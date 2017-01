Autofahrer. Radarfotos dürfen künftig auch bei Verstößen wie Telefonieren am Steuer, Nichtanlegen der Sicherheitsgurte oder mangelnder Kindersicherung verwendet werden.

Ab 1. Juli wird die Probezeit für Führerschein-Neulinge von zwei auf drei Jahre verlängert.

Ab September sollen Alkohol-Wegfahrsperren („Alko-Locks“) zum Einsatz kommen.

Schule. Ab kommendem Schuljahr werden in den ersten Klassen der Volksschulen flächendeckend Testinstrumente angewendet, durch die Sprachprobleme erkannt werden können.

Pensionen. Die Mindestpension für Personen mit mindestens dreißig Arbeitsjahren wird auf 1.000 Euro erhöht. Generell werden Pensionen um 0,8 Prozent erhöht — und es gibt eine 100 Euro-Einmalzahlung („Pensionisten-Hunderter“).

Lohnsteuerausgleich. Dieser muss ab 2017 nicht mehr beantragt werden, wenn nur die Pauschalbeträge in Anspruch genommen werden. Pensionisten und Niedrigverdiener erhalten ab der zweiten Jahreshälfte auch die Negativsteuer automatisch ausbezahlt.

Kindergeld. Ab 1. März werden die vier Pauschalmodelle zu einem Kindergeldkonto mit variabler Bezugsdauer zusammengefasst. Man kann zwischen 365 und 851 Tagen (ein Elternteil) und zwischen 456 und 1063 Tagen (zwei Elternteile) wählen.

Papamonat. Vätern, die innerhalb von 91 Tagen nach der Geburt eine „Familienzeit“ (28 bis 31 Tage ) in Anspruch nehmen, wird ein Bonus von 22,60 Euro täglich gewährt. Einen Rechtsanspruch gibt es nicht, ebenso wenig einen Kündigungsschutz, allerdings besteht volle Kranken- und Pensionsversicherung.

Neues Erbrecht. Dieses bringt eine Besserstellung von Lebensgefährten, die künftig auch ohne Testament zum Zug kommen können, wenn es keine anderen gesetzlichen Erben gibt. Pflegeleistungen Angehöriger werden berücksichtigt und die Fortführung von Familienunternehmen wird durch die Stundung von Pflichtteilen erleichtert.

Neuer 50-Euro-Schein. Er wird ab 4. April in Umlauf gebracht und soll verbesserte Sicherheitsmerkmale aufweisen.

Roaming-Ende. Mit dem 15. Juni 2017 müssen Reisende innerhalb der EU keine Roaminggebühren für Telefonate und Datennutzung mehr bezahlen.

Neue Post-Produkte. Künftig gibt es Briefe und Päckchen in den Größen S und M sowie Pakete in den Größen S bis XXL. Mit den Päckchen will die Post kleine Online-Bestellungen besser abdecken, sie kosten 2,50 und vier Euro (Maximalgewicht: jeweils zwei Kilogramm).

ELGA. Die Gesundheitsakte soll bis Sommer in allen Spitälern umgesetzt sein und in den Arzt-Praxen starten — sollte der Streit darüber beigelegt werden. Das E-Card-Serviceentgelt steigt auf 11,35, die Rezept-Gebühr auf 5,85 Euro. Bei Spitalsaufenthalten von Jugendlichen bis 18 entfällt der Selbstbehalt.