Die ÖBB erwarten rund um Weihnachten und Neujahr viele zusätzliche Fahrgäste und sind gut darauf vorbereitet. Von Dienstag, 20. Dezember 2016 bis Donnerstag, 29. Dezember 2016 und Freitag, 30. Dezember 2016 bis Montag, 9. Jänner 2017 werden den Fahrgästen zusätzlich zum regulären Angebot 20.500 Sitzplätze mehr zur Verfügung gestellt.

Reservierung garantiert Sitzplatz

Eine Sitzplatzreservierung kostet sowohl in der 1. als auch in der 2. Klasse im bedienten Verkauf € 3,50 und online € 3. Zusätzlich empfehlen die ÖBB, außerhalb der Spitzenzeiten zu reisen und rechtzeitig am Bahnhof (ca. 20 Minuten vor Abfahrt) zu sein.

Reservieren und buchen kann man ganz leicht

im ÖBB-Kundenservice 05-1717,

an den ÖBB-Ticketschaltern in den Bahnhöfen

im Internet unter oebb.at

am Smartphone per Ticket-App

Züge, die bereits jetzt stark gebucht sind, sind in der ÖBB-Fahrplanauskunft SCOTTY mit einem eigenen Hinweis versehen. Fahrgastanfragen werden unter kundenservice@oebb.at bzw. telefonisch unter 05/1717 gerne entgegen genommen.