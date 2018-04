Das geht aus einer nicht repräsentativen Studie hervor, welche am Donnerstag vom ÖGB Burgenland und dem ungarischen Gewerkschaftsbund (MASZSZ) vorgestellt wurde. Die Studie zeige, dass sich die Pendlerbewegung mittel- und langfristig fortsetzen werde.

Vor allem höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen würden das Burgenland attraktiv machen. Laut ÖGB-Landessekretär Andreas Rotpuller pendeln täglich bis zu 20.000 Ungarn ins Burgenland, um hier zu arbeiten. An der Befragung nahmen über 300 Pendler teil. Auf die Frage, ob sie wieder in Ungarn arbeiten würden, antworteten dabei 71 Prozent mit Nein.

Die Arbeitnehmer würden im Durchschnitt 90 Minuten Fahrt zu ihrem Arbeitsplatz in Kauf nehmen, um dort zwei- bis viermal so viel wie in Ungarn zu verdienen, meinte Csaba Horvath, MASZSZ-Komitatsleiter für das Komitat Vas. "Die meisten haben geantwortet, in Ungarn könnten sie nicht so gut verdienen wie in Österreich." Daher würden sie keine Möglichkeit sehen, um wieder in ihrem Heimatland zu arbeiten.

Unterentlohnung ist weiterhin Problem, wird aber weniger

Auch die Rechtssicherheit durch die österreichischen Kollektivverträge sei gelobt worden. Die Unterentlohnung der ungarischen Grenzgänger sei zwar weiterhin ein Problem, werde aber weniger.

Bei den Grenzpendlern handle es sich um eher höher bzw. hoch qualifizierte Personen. Fast drei Viertel der Befragten hatten entweder eine Lehre oder eine Fachmittelschule abgeschlossen. Dies führe zu einem Fachkräftemangel in Westungarn, erklärte der Gewerkschafter.

31 Prozent der Pendler waren im Bereich "Sonstige Dienstleistungen" - darunter fallen beispielsweise Handel, Friseur oder Reinigungskräfte - tätig, 29 Prozent der Grenzgänger arbeiteten im Gastgewerbe und 19 Prozent in der Baubranche. 45 Prozent der Ungarn arbeiten seit bis zu fünf Jahren in Österreich, 34 Prozent sind seit sechs bis zehn Jahren hier beschäftigt. Nach Österreich ziehen wollten die Pendler allerdings nicht, so Horvath.

Rotpuller: "Einstellen tun die Unternehmen, nicht wir"

Auf die Frage, wie weit die ungarischen Arbeitnehmer die burgenländischen verdrängen würden, spielte Rotpuller den Ball an die Wirtschaft weiter. "Einstellen tun die Unternehmen und nicht wir", sagte der Landessekretär. Wenn man Fachkräfte wolle, müsse man diese auch ausbilden.

Laut Horvath habe die Befragung von arbeitsmarktrelevanten Behörden und Experten gezeigt, dass es bei der Kommunikation noch Aufholbedarf gebe - etwa in Hinsicht auf Sprachbarrieren. Hinzu komme, dass sich viele Arbeitnehmer nicht mit den gesetzlichen Regelungen und Zuständigkeiten auskennen würden. Eine Empfehlung sei daher, in beiden Ländern zweisprachige Sachbearbeiter zu installieren.