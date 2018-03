Die Verschiebung oder Streichung von vier burgenländischen Bahnprojekten verhindere Investitionen von insgesamt 27,5 Mio. Euro, stellte Arbeiterkammerpräsident Gerhard Michalitsch fest. Rund 400 Arbeitsplätze würden verhindert bzw. vernichtet, hieß es von AK und ÖGB.

Abgesagt werden soll laut Gewerkschaftsbund und vida Burgenland die Elektrifizierung der Bahnlinie Szentgotthard-Jennersdorf-Graz mit Investitionen von 23,3 Mio. Euro. Verschoben beziehungsweise gestrichen werden dürfte auch die Elektrifizierung der Bahnverbindung von Wiener Neustadt nach Loipersbach-Schattendorf. Der Finanzminister streiche die dafür vorgesehenen 3,5 Mio. Euro.

0,7 Mio. Euro Einsparungen bei der Bahnschleife Müllendorf

Und bei der Bahnschleife Müllendorf - Kostenpunkt 20 Mio. Euro - sei die Einsparung von 0,7 Mio. Euro vorgesehen. Nicht eingerechnet seien in die 27,5 Mio. Euro jene 18,9 Mio., die laut ÖGB bei der Schleife Ebenfurth (NÖ) gestrichen werden sollen. Jedoch würde dies Hunderte burgenländische Pendler betreffen.

Die Zahl der betroffenen Arbeitsplätze sei nach einem Berechnungssystem der Industriellenvereinigung kalkuliert worden. "Der Finanzminister generiert durch die herrschende Hochkonjunktur Mehreinnahmen in Millionenhöhe. Die Pendler erwarten daher zurecht, dass damit Investitionen in die Infrastruktur getätigt werden", so Michalitsch.

"Wir wollen eine zügige Umsetzung aller geplanten Bahnlinien - im Sinne der Wirtschaft und im Sinne der Pendler", verlangte ÖGB-Landesvorsitzender Erich Mauersics. "Wir werden in einem ersten Schritt alle betroffenen Arbeitnehmer informieren und denken sehr intensiv über gewerkschaftliche Maßnahmen nach", so ÖGB-Landessekretär Andreas Rotpuller.