Er verlange von der Volkspartei "ein klares Bekenntnis zum Nationalrats-Beschluss vom letzten Sommer, den damals - abgesehen von den NEOS - alle Parteien mitgetragen haben, also auch die ÖVP", stellte Niessl fest.

"Der Pflegeregress war höchst unsozial und ungerecht, weil er in Wirklichkeit eine versteckte Erbschaftssteuer für kleine und mittlere Einkommen war", so der Landeshauptmann. Die Abschaffung sei daher "richtig und wichtig" gewesen. Alleine im Burgenland würden davon rund 2.200 Personen profitieren.

Auch für Darabos kommt Wiedereinführung nicht in Frage

"Die Äußerungen des Finanzministers zeigen mir ganz klar, dass er leider kein soziales Verständnis für die Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher aufbringt", erklärte Niessl. Ressortchef Hartwig Löger (ÖVP) sei "gefordert, endlich seine Hausaufgaben zu machen und wie versprochen seriöse Vorschläge auf den Tisch zu legen, wie er die steigenden Kosten für die Länder und die Gemeinden durch das Ende des Pflegeregresses kompensieren will."

Auch für Soziallandesrat Norbert Darabos (SPÖ) kommt eine Wiedereinführung des Pflegeregresses "sicher nicht in Frage". Im Burgenland habe man vor kurzem ein Modell beschlossen, das "vorbildhaft" sei: "Mit einem Zuschuss zur 24-Stunden-Pflege seitens des Landes in der Höhe von bis zu 600 Euro pro Monat kommen wir dem Wunsch pflegebedürftiger Personen nach, am liebsten in den eigenen vier Wänden betreut zu werden", erläuterte Darabos in einer Aussendung.