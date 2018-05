Es gehe um 21,2 Mio. Euro, hieß es aus dem Büro von Finanzlandesrat Hans Peter Doskozil (SPÖ).

Damit haben die neun Bundesländer zusammen beim Finanzministerium Forderungen in Höhe von 465,9 Mio. Euro angemeldet. In einem Rundruf der APA in den Landesregierungen nannte die Stadt Wien 110 Millionen Euro, die Steiermark 100, Oberösterreich 65,7, Niederösterreich 63, Salzburg 34,7, Tirol 30, Vorarlberg 21,3, das Burgenland 21,2 und Kärnten 20 Millionen Euro.