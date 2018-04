An Aufgaben fehlt es nicht: Denn mit einer Verlängerung der Breitspurbahn nach Österreich und der Erstellung eines Masterplans für den Neusiedler See kommen auf den 48-jährigen, promovierten Techniker, der am Mittwoch von Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) präsentiert wurde, große Herausforderungen zu.

Zum Aufgabenbereich des Umweltanwalts gehöre die Mitwirkung bei Verwaltungsverfahren und die Parteistellung in Verfahren, etwa bei Raumplanung, Flächenwidmung und Abfallwirtschaft, erläuterte Niessl. Im Rahmen seiner Kontrollfunktion habe er beim Verdacht auf Umwelt-Missstände das Recht, im Beisein eines Behördenvertreters fremden Grund zu betreten. Der Umweltanwalt ist nicht weisungsgebunden.

Es geht darum, im rechtlichen Rahmen zu agieren

"Die Uraufgabe des Landesumweltanwalts ist es letztendlich, der Umwelt eine Stimme zu verleihen", stellte Graf fest. Bei allen Zurufen - von NGOs, aus der Politik und im Hinblick auf energiepolitische Begehrlichkeiten - gehe es darum, in einem rechtlichen Rahmen zu agieren. Dieser gebe eine Möglichkeit vor, Interessen abzuwägen und einer Lösung zuzuführen.

Graf lehrte acht Jahre an der Fachhochschule Burgenland im Bereich Energie- und Umweltmanagement, ehe er Anfang 2010 ins Amt der Landesregierung wechselte. Dort leitete er zuletzt das Gewerbereferat in der Baudirektion. Graf ist Diplomingenieur der Technischen Chemie und hat ein Doktoratsstudium der technischen Wissenschaften absolviert. Im Auswahlverfahren setzte er sich gegen sieben Mitbewerber durch. Seine Bestellung durch die Landesregierung erfolgte einstimmig.