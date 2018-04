Der Landesrechnungshof (LRH) überprüfte die Finanzen des Burgenland Tourismus für den Zeitraum von 2012 bis zum April 2017. Im nun vorliegenden Schlussbericht zu der von der ÖVP beantragten Prüfung gibt es einige Kritikpunkte. Vor allem bemängelt wird, dass zur Verwendung der aufgebrachten Mittel keine detaillierten Kostenrechnungen vorgelegt werden konnten. Ebenso gab es laut Bericht keine konkreten Zielvorgaben für einzelne Marketing-Maßnahmen.

„Sowohl im Landesverband Burgenland Tourismus, als auch in der Burgenland Tourismus GmbH fehlten geeignete Steuerungs- und Kontrollinstrumente für den Vorstand beziehungsweise den Aufsichtsrat“, schreibt der LRH in seinem Bericht. Konkret unter die Lupe genommen wurden darin auch Marketing-Schwerpunkte wie die Burgenland Card oder die Aktivitäten zu „Gans Burgenland“.

Abschied des früheren Geschäftsführers

In den Prüfungszeitraum fiel auch der vorzeitige Abgang des damaligen Tourismusdirektors Mario Baier im Februar 2017, drei Jahre vor Auslaufen seines Vertrages. Gründe für dessen Auflösung konnte der LRH nicht feststellen. Die Burgenland Tourismus GmbH habe laut Bericht eine Restvergütung im Ausmaß von 17 Monatsgehältern inklusive aliquoter Sonderzahlungen geleistet.

Als interimistische Geschäftsführerin übernahm die damalige Prokuristin, wofür das Gehalt auf jenes des ausgeschiedenen Direktors angehoben worden sei. Mit Juli 2017 trat schließlich Hannes Anton als neuer Tourismusdirektor an.

Ein weiterer Punkt des Rechnungshofberichtes betrifft die Novellen zum burgenländischen Tourismusgesetz und die Umstellung in den Verbänden. Damit einher ging demnach auch ein erhöhter Aufwand in der Verwaltung, was sich in messbaren Zahlen niederschlägt. Der LRH erkannte in der Einhebung sowie der Kontrolle der Tourismusabgaben ebenfalls Verbesserungspotenzial: So wird darauf hingewiesen, dass diese Einnahmen im Zeitraum von 2012 bis 2016 trotz zwölfprozentigem Zuwachs an beitragspflichtigen Unternehmen um rund 64 Prozent sanken.